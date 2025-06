Nella notte un incendio è divampato in una mansarda in Nizza 389 a Torino. Per domate le fiamme sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Ci sono alcuni feriti, apparentemente non gravi. Un ragazzino di 12 anni ha invece riportato ustioni gravi sul 30% del corpo. È ricoverato in rianimazione al Regina Margherita.

