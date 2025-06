Il grande Padel Juniores internazionale al Palavillage

Dopo il successo della prima edizione, Palavillage si prepara ad accogliere nuovamente le giovani promesse del padel internazionale. Dal 19 al 22 giugno 2025 andrà in scena la seconda edizione del FIP PROMISES, il torneo giovanile internazionale, dedicato alle categorie Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18 maschili e femminili. La competizione, di respiro internazionale, richiamerà a Torino oltre 150 giovani atleti provenienti da tutta Europa, in particolare da Italia, Francia, Svizzera e Portogallo, pronti a sfidarsi in quattro giornate di sport, divertimento e agonismo sui campi di uno dei centri di riferimento per il padel italiano. Palavillage, già sede della più grande scuola di padel giovanile d’Italia, continua così il suo impegno concreto per la promozione e la crescita del padel under 18, offrendo ai giovani talenti un contesto di eccellenza e occasioni di confronto di livello internazionale. L’obiettivo del torneo, infatti, è non solo quello di favorire la sana competizione sportiva, ma anche di creare momenti di scambio e condivisione tra ragazzi di nazionalità diverse, uniti dalla passione per il padel. FIP PROMISES 2024, PALAVILLAGE “La soddisfazione più grande — raccontano da Palavillage — è vedere questi ragazzi crescere di anno in anno, non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano. Mettere a disposizione un contesto di qualità come il nostro e dare loro la possibilità di competere con coetanei stranieri, significa contribuire alla formazione di una nuova generazione di giocatori e appassionati che potrà far crescere il movimento del padel italiano e renderlo sempre più competitivo a livello internazionale.” Un’occasione di sport, spettacolo e socialità che coinvolgerà atleti, famiglie e appassionati, con la possibilità per il pubblico di assistere gratuitamente alle partite e di vivere da vicino l’energia di uno degli sport più in crescita al mondo. Per maggiori informazioni, orari e aggiornamenti sul torneo: www.palavillage.com