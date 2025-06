Sottopasso Donat Cattin, chiusure alternate per manutenzione

Per consentire lo svolgimento delle verifiche periodiche agli impianti di sicurezza, il sottopasso Donat Cattin sarà interessato da alcune giornate di chiusura al traffico veicolare.

In particolare, la carreggiata nord del sottopasso (in direzione da via Orvieto verso corso Potenza) è rimasta chiusa fino a venerdì 13 giugno e nelle giornate di martedì 24 e di mercoledì 25 giugno, con orario 9.30-16.30. La carreggiata sud (in direzione da corso Potenza verso via Orvieto) sarà chiusa da lunedì 16 a venerdì 20 giugno e nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 giugno, con i medesimi orari.

Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare percorsi alternativi durante i giorni di chiusura del sottopasso.