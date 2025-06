Progettare, innovare, (in)formare l’agrifood

“Open innovation, dalla ricerca al campo. Casi di studio e consigli utili”



️ Martedì 17 giugno – dalle 18:00 alle 19:00



Un’ora dedicata a scoprire come progettazione, innovazione e formazione stanno trasformando – davvero – il mondo agroalimentare: dal laboratorio al campo, dai bandi europei alle reti internazionali.



Con i nostri ospiti esperti:



• Cristiano Spadoni — Project Development Leader Image Line e Reporter AgroNotizie



• Alessandra Ravaioli — CEO – Account Director – RP Comunicazione & Marketing



• Marco Foschini — Agrifood Clust-ER Agrifood Manager



Parleremo di:



• Come trasformare i fondi europei (PAC, PSR, Erasmus+) in progetti reali



• Il ruolo strategico della formazione come leva per l’adozione dell’innovazione



• L’importanza di una comunicazione chiara e inclusiva per portare l’innovazione sul mercato



• Casi studio concreti e best practice ad alto impatto e replicabilità



• La forza delle reti e delle partnership pubblico-private nel trasferimento tecnologico



📍 Non perdete il prossimo appuntamento di Parla Con Me®

In diretta su LinkedIn Live, Facebook e YouTube



Collegatevi qui:

• LinkedIn Live → Simona Riccio

• Facebook → Simona Riccio

• YouTube → https://lnkd.in/eDmuc8GK



Vi aspettiamo per un dialogo aperto e ricco di spunti pratici:

insieme, possiamo trasformare davvero l’agrifood!



L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Image Line nell’ambito del progetto CAP4AgroInnovation – Agrifood Edition, co-finanziato dall’Unione europea – programma hashtag#IMCAP



