Da lunedì 9 giugno modifiche alla viabilità in via Vinovo

I lavori di rinnovo della rete di teleriscaldamento da parte di Iren lungo via Vinovo che inizieranno lunedì prossimo 9 giugno determineranno nella zona alcune modifiche della viabilità con chiusure al traffico nel tratto tra via Nizza e via Genova, interruzioni della pista ciclabile di via Nizza e l’istituzione di diversi divieti di sosta.

L’intervento, suddiviso in 4 fasi, si concluderà nel mese di settembre.

Fino a venerdì 14 giugno il transito lungo via Vinovo, tra le vie Nizza e Genova, sarà consentito solo ai residenti e ai mezzi di soccorso. La pista ciclabile dal civico 361 via Nizza a via Vinovo non sarà percorribile e sul medesimo tratto di strada sarà inoltre vietata la sosta all’interno della carreggiata est. Il divieto di sosta interesserà parimenti ambo i lati di via Vinovo, per un tratto di circa 40 metri, in corrispondenza del numero civico 11.

Durante la seconda fase dei lavori, fino al 1° luglio, via Vinovo sarà di nuovo aperta al traffico, mentre non sarà possibile sostare su ambo i lati di via Nizza, tra i numeri civici 344 e 361, tratto nel quale anche la pista ciclabile non sarà temporaneamente percorribile, e su ambo i lati di via Vinovo, all’intersezione con via Nizza.

Via Vinovo tornerà a essere interamente chiusa al traffico dal numero civico 10 a via Nizza nella corso della terza fase dei lavori che si prolungheranno fino al 14 agosto, quando per i soli residenti verrà istituito un doppio senso di circolazione dal numero civico 10 in direzione di via Genova. I divieti di sosta riguarderanno ambo i lati di via Vinovo, da via Nizza a via Genova; ambo i lati di via Nizza, all’intersezione con via Vinovo; il lato ovest di via Rocca de’ Baldi, da via Vinovo a via Testona.

Nella quarta e ultima fase dell’intervento, che si concluderà il 6 settembre, via Vinovo sarà chiusa al transito dal numero civico 10 a via Genova, mentre dal numero civico 10 a via Nizza sarà istituito un doppio senso di circolazione per i soli residenti. In via Vinovo, da via Nizza e via Genova, in via Nizza, dal numero civico 361 a via Vinovo e sul lato ovest di via Rocca de’ Baldi, da via Vinovo a via Testona sarà vietato parcheggiare.

Contestualmente all’esecuzione dei lavori da parte di Iren anche il percorso delle linee 18 e 93/ di Gtt, subirà delle modifiche. Di seguito le variazioni nel periodo tra il 9 e il 13 giugno.

Linea18

• direzione P.za Sofia: da via Passo Buole / via Nizza deviata a destra per via Nizza – a sinistra per corso Maroncelli – a sinistra per via Genova – segue percorso regolare;

• direzione piazzale Caio Mario: percorso regolare.

Linea 93B

• direzione piazza Mochino (San Mauro): da via Passo Buole / via Nizza deviata a destra per via Nizza – a sinistra per corso Maroncelli – a sinistra per via Genova – segue percorso regolare;

• direzione corso Tazzoli: percorso regolare.

