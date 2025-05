Semplificazione e velocizzazione delle pratiche edilizie più ricorrenti con un processo di dematerializzazione dei procedimenti è il risultato del primo anno di attività del Tavolo tecnico sull’urbanistica promosso dal Comune di Torino e dall’Assessorato all’Urbanistica, che ha visto coinvolti ordini professionali e associazioni di categoria.

Nell’ambito dell’evento organizzato dal Collegio Edile Aniem Api Torino, “Nuovi strumenti edilizi per una Torino che cambia” è stato tracciato il bilancio del lavoro del Tavolo tecnico che ha in particolare prodotto una serie di schede tecniche operative, disponibili anche sul sito del Comune di Torino, pensate per offrire maggiore chiarezza e rapidità nell’interazione tra cittadini, professionisti e uffici comunali. Un confronto aperto tra istituzioni, imprese e professionisti sulle trasformazioni in atto nella gestione delle pratiche edilizie a Torino.

“In questi anni ci siamo concentrati sul miglioramento della qualità dei processi, lo smaltimento degli arretrati e la riorganizzazione della struttura – ha sottolineato l’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, intervenendo all’incontro –. Quello che la Città può fare per affrontare i problemi strutturali, che vanno dalla necessità delle riforme normative al disinvestimento sugli enti pubblici, oltre appunto a migliorare l’organizzazione, è dotarsi di un nuovo Piano Regolatore che risolve alla radice molte problematiche”.