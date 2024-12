Sere di Natale e Concerto di Capodanno alla Reggia con Mario Brunello

Con il giorno di Santo Stefano tornano le Sere di Natale alla Reggia: dal 26 dicembre

al 6 gennaio la Reggia di Venaria apre i suoi straordinari spazi anche in orario serale, per

diffondere l’atmosfera magica del Natale nell’incanto delle sue architetture barocche

illuminate e addobbate a festa. Fino alle ore 21 durante la settimana e fino alle 22 nei

weekend e festivi, è possibile visitare il Piano nobile della Reggia e le mostre “Tolkien.

Uomo, Professore, Autore” e “Blake e la sua epoca” ad una tariffa speciale.

Le iniziative delle Sere di Natale prendono avvio con la Festa dello Zapato, un evento

festoso e coinvolgente che si terrà il 26 dicembre alle ore 18 e che trova origine

nell’antica tradizione natalizia diffusa alla corte dei Savoia. In occasione dello Zapato lo

scambio dei doni avveniva attraverso una divertente caccia al tesoro, con i regali nascosti

dentro scarpette che i piccoli principini si divertivano a cercare all’interno della Reggia.

In programma anche Natale in musica, il ciclo cameristico che Lingotto Musica

presenta nello scenario della Reggia, con quattro appuntamenti ospitati nella Sala di Diana

il 27, 28, 29 e 30 dicembre 2024 nel tardo pomeriggio. Protagonisti sono giovani

solisti e formazioni emergenti under 35 dal comprovato talento, per vivere la suggestione

delle festività natalizie attraverso un itinerario che esplora quattro secoli di musica fra

melodie barocche, brani salottieri romantici, gemme del repertorio fin de siècle e ritmi del

Novecento americano.

CONCERTO DI CAPODANNO ALLA REGGIA CON MARIO BRUNELLO

La grande musica continua ad essere protagonista con il Concerto di Capodanno alla

Reggia, che vede il celebre violoncellista Mario Brunello esibirsi nell’aulico scenario

Cappella di Sant’Uberto mercoledì 1° gennaio 2025

alle ore 21, per celebrare l’arrivo del nuovo anno con

l’incantevole musica del suo violoncello piccolo. Prima

del concerto gli spettatori possono, con lo stesso

biglietto, visitare la Reggia e le mostre in corso.

Solista, direttore, musicista da camera e di recente

pioniere di nuove sonorità con il suo violoncello

piccolo, Mario Brunello è stato il primo europeo a

vincere il Concorso Čaikovskij a Mosca nel 1986. Il suo

stile autentico e appassionato lo ha portato a

collaborare con i più importanti direttori d’orchestra e nell’arco della sua lunga carriera si

è esibito con le più prestigiose orchestre del mondo. Il 22 marzo 2024 è uscito il suo ultimo

lavoro discografico, con il violoncello solo protagonista nelle Sonate di Weinberg.

Mario Brunello è il Direttore Artistico dei Festival Arte Sella e dei Suoni delle Dolomiti. A

ottobre 2020 è stato nominato Direttore Artistico del Festival di Stresa, succedendo a

Gianandrea Noseda.

LA VENARIA REALE NEL PERIODO NATALIZIO:

• Domenica 24 dicembre:

chiusura anticipata della Reggia e del Castello della Mandria alle ore 15.

• Lunedì 25 dicembre:

la Reggia e il Castello della Mandria sono chiusi

• Dal 26 dicembre fino al 6 gennaio:

La Venaria Reale è sempre aperta e, in occasione delle Sere di Natale alla Reggia,

apertura secondo programma anche in orario serale (escluso il 31 dicembre e il 6

gennaio) con biglietto agevolato a parte.

Per informazioni e programmi dettagliati: lavenaria.it – immaginariavenaria.it

IL TORINESE