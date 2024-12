Per turisti e torinesi a Natale aprono i musei

Riapre in occasione delle festività di Natale uno dei luoghi di riferimento per la storia dell’automobilismo. Il Centro Storico Fiat, sede delle prime officine di produzione dell’azienda torinese, con la sua ricca collezione una collezione di modellini, manifesti pubblicitari e cimeli, torna ad accogliere i visitatori nell’edificio liberty di via Chiabrera 20 grazie a un accordo tra Stellantis e il Museo dell’Automobile.

Fu il primo ampliamento (1907) delle officine di corso Dante nelle quali nacque l’azienda e fin dall’inizio teatro di momenti importanti nella storia della Fiat. Al suo interno custodisce le automobili più significative della storia dell’azienda: la 3 ½ HP, prima vettura prodotta dalla FIAT, la Eldridge Mefistofele del 1923 con la sua silhouette slanciata e la sua mole possente, il trattore Fiat 702 del 1919, l’autocarro 18BL che motorizzò le truppe italiane nella prima guerra mondiale, la Littorina, protagonista del trasporto ferroviario a partire dagli anni Trenta e il caccia G91, disegnato da Giuseppe Gabrielli e poi adottato dalla NATO. Lo stesso edificio ospita l’archivio aziendale, consultabile su appuntamento, con oltre 9mila metri lineari di documenti cartacei, 400mila disegni tecnici, 5mila tra volumi e riviste di automobilismo e storia industriale, più di 6 milioni di immagini tra stampe, diacolor, lastre e negativi e 200 ore di filmati storici. Di particolare interesse è il fondo del progettista Dante Giacosa, il “papà” delle utilitarie – la Topolino, la 600, la 500 – che hanno motorizzato l’Italia.

Fino a domenica 4 maggio al Centro Storico Fiat sarà possibile visitare anche il progetto espositivo Memoria e conflitti, spin off della mostra 125 volte FIAT. La modernità attraverso l’immaginario Fiat ospitata al Mauto. In mostra immagini e documenti legati al tema della conflittualità – scioperi, manifestazioni, vertenze, volantini, comunicati aziendali – che coprono tutto il corso del Novecento.

I visitatori potranno accedere al Centro Storico Fiat dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18) acquistando il biglietto online sul sito del MAUTO o alle biglietterie del MAUTO in corso Unità d’Italia 40 o del Centro Storico Fiat in via Chiabrera 20.

Nel periodo natalizio, il Centro Storico Fiat osserverà i seguenti orari nei giorni di festa:

Martedì 24 dicembre dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso alle 13)

Mercoledì 25 dicembre dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso alle 18)

Martedì 31 dicembre dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso alle 13)

Mercoledì 1° gennaio dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso alle 18)

INIZIATIVE IN CITTÀ

Il 18 dicembre alle ore 20.30 il Teatro Colosseo propone Dream Gospel Choir from Harlem.

Dal 23 dicembre al 7 gennaio il Museo Nazionale del Cinema propone la salita a piedi sulla cupola della Mole Antonelliana e visite guidate “alla scoperta del museo” e alla mostra “Movie icons”.

Il 23 dicembre alle ore 21 al Teatro Monterosa l’associazione Avvalorando propone il Concerto di Natale con cori gospel, a cura dell’Academy Choir di Torino, a ingresso libero per i cittadini di Barriera di Milano

Nei giorni dal 24 al 31 dicembre, a eccezione del 25, sarà possibile visitare il Museo della Sindone alla tariffa ridotta di 6 euro.

Il 26 e il 27 dicembre alle ore 20.30 il Teatro Colosseo propone Disney Tim Burton’s The Nightmare before Christmas.

Dal 26 dicembre al 6 gennaio la Fondazione Accorsi-Ometto propone visite guidate alla collezione permanente tutti i giorni, alle ore 10.30 e 16.30 (comprese nel costo del biglietto) e visite guidate al costo di 6 euro alla mostra Giorgio De Chirico: 1924 tutti i giorni, alle ore 11.30 e 17.

Il 26 dicembre a partire dalle ore 18.30 alla Reggia di Venaria, la Fondazione TRG propone alle famiglie con bambini una “caccia al regalo”: percorso teatrale e musicale dal sapore natalizio. Dal 26 dicembre al 6 gennaio la Reggia apre i suoi spazi anche in orario serale con la possibilità di visita alle mostre con biglietto dedicato.

Il 26 dicembre dalle ore 16 alle 17, Gallerie d’Italia Torino propone Museum collage Christmas edition: una visita per famiglie e bambini per poi creare un elaborato speciale sulla propria idea di museo… ma aggiungendo un tocco natalizio. Prenotazione obbligatoria entro il martedì precedente alle ore 16 scrivendo a torino@gallerieditalia.com. Dalle ore 14.30 alle 15.30 verrà invece proposta la visita guidata alla mostra Mitch Epstein. American Nature, al costo di 5 euro in aggiunta al prezzo del biglietto.

Il 26 dicembre alle ore 16 al Teatro Monterosa, la Compagnia dei Saltapasti propone lo spettacolo per famiglie “La streghetta rapita”, adattamento in due atti della “Regina delle Nevi”, una delle più famose fiabe dello scrittore danese Hans Christian Andersen.

Il 27 dicembre alle ore 16, nell’ambito del programma “Natale in Reggia”, la Reggia di Venaria ospita nella Galleria di Diana il concerto “Le seduzioni del Barocco”, di Lingotto Musica in collaborazione con De Sono Associazione per la Musica. Maggiori informazioni al link https://lingottomusica.it/evento/duo-zaglia-guarneri.

Il 27 dicembre alle ore 21 alle Fonderie Limone di Moncalieri la Fondazione Cirko Vertigo propone “Coppelia un ballet mécanique” di Compagnia blucinQue. Maggiori informazioni al link coppelia-un-ballet-mecanique.

Il 28 dicembre alle ore 18, nell’ambito del programma “Natale in Reggia”, la Reggia di Venaria ospita nella Galleria di Diana il concerto “Ai confini del Classicismo”, di Lingotto Musica in collaborazione con Fondazione Accademia di Musica. Maggiori informazioni al link https://lingottomusica.it/evento/antonia-de-pasquale.

Il 28 e il 29 dicembre il Mufant – Museo del Fantastico propone “Fa’ Natale Fantasy”, grande Festa di Natale Fantasy. Per maggiori informazioni e il programma dettagliato: https://www.mufant.it/2024/11/26/fa-natale-fantasy/.

Il 29 dicembre alle ore 18 CulturalWay, organizzazione che propone e conduce tour in città, realizza una visita guidata alla scoperta delle Luci d’Artista. Informazioni al link https://www.culturalway.it/tour/luci-dartista-5/.

Il 29 dicembre alle ore 18, nell’ambito del programma “Natale in Reggia”, la Reggia di Venaria ospita nella Galleria di Diana il concerto “Mitteleuropa romantica”, di Lingotto Musica in collaborazione con Fondazione Accademia di Musica. Maggiori informazioni al link https://lingottomusica.it/evento/trio-severini-zuo-garzillo/.

Il 30 dicembre alle ore 16, nell’ambito del programma “Natale in Reggia”, la Reggia di Venaria ospita nella Galleria di Diana il concerto “Ai confini del Classicismo”, di Lingotto Musica in collaborazione con De Sono Associazione per la Musica. Maggiori informazioni al link https://lingottomusica.it/evento/duo-capretti-momo/.

Il 31 dicembre a partire dalle ore 21 la Città di Torino saluta il nuovo anno e dà il benvenuto al 2025 con il grande concerto in piazza Castello. Sul palco si esibiranno i Morcheeba, band simbolo della musica europea, con 10 album registrati in studio e il singolo Rome wasn’t built in a day che nel 2000 diventò una hit mondiale; Rose Villain, fresca di nomina a Sanremo 2025, stella del panorama musicale italiano e internazionale, cantante, autrice e regista, con all’attivo milioni di stream grazie ai suoi due album di successo e alle hit che hanno conquistato l’Italia intera; e Malika Ayane, artista poliedrica e dalla voce inconfondibile, vincitrice di numerosi premi e con all’attivo 13 certificazioni di platino e 2 d’oro per singoli e album, che salirà sul palco nella doppia veste di interprete e presentatrice. Insieme a lei condurranno la serata Marco Maccarini, presentatore, autore televisivo e speaker radiofonico, e Davide D’Urso, comico e content creator torinese.

Il 31 dicembre alle ore 22.30 al Teatro Café Müller di Torino Fondazione Cirko Vertigo propone “Che bello café”, un immaginario e immaginifico incontro fra Domenico Modugno e Fabrizio de André per celebrare due importanti ricorrenze: il trentennale della scomparsa di Domenico Modugno e i venticinque anni da quella di Fabrizio De Andrè. Maggiori informazioni al link https://www.blucinque.it/date/che-bello-cafe/

Il primo gennaio alle ore 16 in piazza Castello si festeggia il nuovo anno all’insegna della grande musica classica, della cultura e della storia, con il concerto di Capodanno della Città di Torino. Sul palco l’Orchestra Filarmonica di Torino si esibirà in una selezione di pagine musicali popolari, tra ouverture, arie, duetti e pagine orchestrali dal repertorio operistico italiano, da Rossini a Puccini, passando per Bellini, Verdi, Ponchielli e Giordano, oltre a un’incursione in ambito cinematografico con il grande Nino Rota.

Il primo gennaio alle ore 21 nella Cappella di Sant’Uberto della Reggia di Venaria si terrà invece il Concerto di Capodanno alla Reggia, con possibilità – a partire dalle 18.30 – di visitare la Reggia e le mostre con lo stesso biglietto.

Dal 3 al 6 gennaio alle ore 17 al al Teatro Café Müller, la Fondazione Cirko Vertigo propone “Piccolo circo Charivarial”, un’ora di puro divertimento accompagnato dalle squisitezze di Alberto Marchetti (cioccolata calda e nocciolini di Chivasso). Maggiori informazioni al link https://www.blucinque.it/date/piccolo-circo-charivari/.

Il 5 gennaio il Mufant propone “Epifania. Giochi fantasy, Intelligenze artificiali, marziani e monsignori”, con sessioni di giochi fantasy e due conferenze.

Il 6 gennaio alle ore 10 nella Cappella dei Mercanti avrà luogo un concerto organistico organizzato dalla Pia Congregazione dei Banchieri, Negozianti e Mercanti.

Il 6 gennaio il Museo civico Pietro Micca offre visite guidate alle ore 10.30, 14.30, 15.30 e 16.30.

Il 6 gennaio il Museo Nazionale del Cinema propone “Vola vola la befana!”, laboratorio di trucchi ed effetti speciali.

Il 6 gennaio dalle ore 16 alle 18 il Museo A come Ambiente propone il laboratorio “La Befana vien di notte: giochi curiosi e dove trovarli”, per realizzare bellissimi giochi e oggetti sostenibili. Prenotazione obbligatoria sul sito https://www.acomeambiente.org/.

Inoltre, fino al 2 febbraio 2025 OGR Torino ospita due eventi a ingresso gratuito: nella @Corte Est la visita alla nuova opera di Rebecca Moccia “Cold As You Are” commissionata all’artista in occasione della 27esima edizione di Luci d’Artista e new entry della sezione Costellazioni del progetto della Città di Torino, informazioni al link https://ogrtorino.it/events/rebecca-moccia-cold-as-you-are; al @Binario1 la mostra “Cyprien Gaillard, Retinal Rivalry”, informazioni al link https://ogrtorino.it/events/retinal-rivalry.

Fino alla fine di gennaio, nella sala da pranzo del Museo Accorsi-Ometto sarà possibile ammirare la tavola di Natale realizzata dall’associazione per la valorizzazione delle tradizioni storico-nobiliari VIVANT, con servizi in porcellana dell’Ottocento. Visita compresa nel biglietto d’ingresso al museo.

fino al 29 dicembre l’associazione culturale Mythos propone Natale Insieme 2024, un calendario di concerti e spettacoli a ingresso gratuito presso diverse chiese. Il calendario è scaricabile al link https://www.assmusto.org/images/NataleInsieme2024_locandina.pdf.

MUSEI APERTI IN CITTÀ

Sono tantissime le occasioni per cittadini e turisti di visitare i musei torinesi nel periodo delle festività natalizie.

24 dicembre

GAM, MAO, PALAZZO MADAMA con orario 10-18

Archivio Storico della Città di Torino con orario 8,30-16,30

Museo Diffuso Della Resistenza con orario 10-14

Musei Reali con orario 9-16

Giardini Reali con orario 9-16-Ingresso Libero

Sale Chiablese-Mostra La Grande Arte Italiana con orario 9.30-17.30

Biblioteca Reale con orario 8.30-16-con Prenotazione

Museo Egizio con orario 9-14

Museo Dell’Auto con orario 10-14

Museo Nazionale Del Cinema con orario 9-18

Museo Nazionale Della Montagna con orario 10,30-14

Gallerie D’Italia con orario 9,30-18

Basilica Di Superga con orario 10-18

Reggia Di Venaria con orario 9,30-15

Museo Della Radio E Della Televisione Rai con orario 9,30-18,30

Fondazione Mario Merz con orario 11-16

Camera – Centro Italiano Per La Fotografia con orario 11-15

Museo Della Sindone con orario 15-18

25 dicembre

Sale Chiablese – Mostra La Grande Arte Italiana con orario 12-19,30

Museo Nazionale del Cinema con orario 14-20

Museo Dell’auto con orario 14-19

Basilica Di Superga con orario 10-18 e dalle 23:00 alle 01:00 per la celebrazione della S. Messa di Natale alle ore 24:00

26 dicembre

GAM, MAO, PALAZZO MADAMA con orario 10-18

Museo Civico Pietro Micca con orario 10-18

Museo Diffuso Della Resistenza con orario 10-18

Musei Di Anatomia, Lombroso, e della Frutta con orario 10-18

Musei Reali con orario 9-19

Museo Egizio con orario 9-18.30

Museo Dell’Auto con orario 10-19

Museo Nazionale Del Cinema con orario 9-20

Museo Del Risorgimento con orario 10-18

Museo Nazionale Della Montagna con orario 10,30-18

Gallerie D’Italia con orario 9,30-19,30

Basilica Di Superga con orario 10 Alle 18

Fondazione Accorsi-Ometto con orario 10-20

Mufant – Museo Del Fantastico con orario 15,30-19

Reggia Di Venaria con orario 9,30-22

Museo Della Radio E Della Televisione Rai con orario 9,30 -18,30

OGR TORINO con orario 10-20

Pinacoteca Agnelli con orario 10-18

Fondazione Mario Merz con orario 11-19

CAMERA – Centro Italiano Per La Fotografia con orario 11-21

Museo Della Sindone con orario 15-18

27 dicembre

GAM, MAO, PALAZZO MADAMA con orario 10-18

Museo Civico Pietro Micca con orario 10-18

Museo Diffuso Della Resistenza con orario 10-18

Musei di Anatomia, Lombroso e della Frutta con orario 10-18

Musei Reali con orario 9-19

Museo Egizio con orario 9-20

Museo Dell’Auto con orario 10-19

Museo del Risorgimento con orario 10-18

Museo Nazionale del Cinema con orario 9-20

Museo Nazionale Della Montagna con orario 10,30 -18

Gallerie D’Italia – Torino con orario 9,30 -19,30

Fondazione Accorsi-Ometto con orario 10-19

Basilica Di Superga con orario 10-18

Mufant – Museo Del Fantastico con orario 15:30-19

Reggia Di Venaria con orario 9,30-21

Museo Della Radio E Della Televisione Rai con orario 9,30-18,30

Ogr Torino con orario 10 – 22

Pinacoteca Agnelli con orario 10 -18

Fondazione Mario Merz con orario 11-19

Camera – Centro Italiano Per La Fotografia con orario 11-19

Museo Della Sindone con orario 15 -18

28 dicembre

GAM, MAO, PALAZZO MADAMA con orario 10-18

Museo Civico Pietro Micca con orario 10-18

Museo Diffuso Della Resistenza con orario 10-18

Musei Di Anatomia, Lombroso, e Della Frutta con orario 10-18

Musei Reali con orario 9-19

Museo Egizio con orario 9-20

Museo Dell’Auto con orario 10-19

Museo Del Risorgimento con orario 10-18

Museo Nazionale Del Cinema con orario 9-20

Museo Nazionale Della Montagna con orario 10-18

Gallerie D’Italia – Torino con orario 9,30- 19,30

Fondazione Accorsi-Ometto con orario 10-19

Basilica Di Superga con orario 10-18

Mufant – Museo Del Fantastico con orario 15:30 -19

Reggia Di Venaria-con orario 9,30-22

Museo Della Radio E Della Televisione Rai-con orario 9,30-18,30

Pinacoteca Agnelli con orario 10-18

Fondazione Mario Merz con orario 11-19

Camera – Centro Italiano Per La Fotografia con orario 11-19

Museo Della Sindone con orario 15-18

29 dicembre

GAM, MAO, PALAZZO MADAMA con orario 10-18

Museo Civico Pietro Micca con orario 10-18

Museo Diffuso Della Resistenza con orario 10-18

Musei Reali con orario 9-19

Museo Egizio con orario 9-20

Museo Dell’auto con orario 10-19

Museo Del Risorgimento con orario 10-18

Museo Nazionale Del Cinema con orario 9-20

Museo Nazionale Della Montagna – con orario 10-18

Gallerie D’Italia – Torino con orario 9,30-19,30

Fondazione Accorsi-Ometto con orario 10-19

Basilica Di Superga con orario 10-18

Mufant – Museo Del Fantastico con orario 15:30-19

Reggia Di Venaria con orario 9,30-22

Museo Della Radio E Della Televisione Rai Dalle orario 9,30- 18,30

Ogr Torino con orario 10-20

Pinacoteca Agnelli con orario 10-18

Fondazione Mario Merz con orario 11-19

Camera – Centro Italiano Per La Fotografia con orario 11-19

Museo Della Sindone con orario 15-18

30 dicembre

GAM, MAO, PALAZZO MADAMA con orario 10-18

Archivio Storico della Città di Torino con orario 8,30-16,30

Museo Diffuso Della Resistenza con orario 10-18

Musei Di Anatomia, Lombroso, e Della Frutta con orario 10-18

Musei Reali con orario 10-19

Giardini Reali con orario 10-17-Ingresso Libero

Sale Chiablese – Mostra La Grande Arte Italiana orario 9.30 -19.30

Biblioteca Reale – Consultazione con orario 8.30-18.30

Museo Egizio con orario 9-18.30

Museo Dell’Auto con orario 10-19

Museo Nazionale Del Cinema con orario 9-20

Museo Del Risorgimento con orario 10-18

Gallerie D’Italia – Torino con orario 9,30-19,30

Fondazione Accorsi-Ometto con orario 10-19

Basilica Di Superga con orario 10-18

Reggia Di Venaria con orario 9,30-21

Museo Della Radio E Della Televisione Rai con orario 9,30-18,30

Camera – Centro Italiano Per La Fotografia con orario 11-19

Museo Della Sindone con orario 15-18

31 dicembre

GAM, MAO, PALAZZO MADAMA con orario 10-14

Archivio Storico della Città di Torino con orario 8,30-16,30

Museo Diffuso Della Resistenza con orario 10-14

Musei Reali con orario 9-18

Giardini Reali con orario 9-17-Ingresso Libero

Sale Chiablese – Mostra La Grande Arte Italiana orario 9.30-17.30

Biblioteca Reale – Consultazione con orario 8.30 -18.00

Museo Egizio con orario 9-18.30

Museo Dell’auto con orario 10-14

Museo Nazionale Del Cinema con orario 9-18

Museo Del Risorgimento con orario 10-18

Museo Nazionale Della Montagna con orario 10,30-14

Gallerie D’Italia – Torino con orario 9,30-18

Mufant – Museo Del Fantastico con orario 15.30-19

Basilica Di Superga con orario 10-18

Reggia Di Venaria con orario 9.30-17

Museo Della Radio E Della Televisione Rai con orario 9,30-18,30

Fondazione Mario Merz con orario 11-16

Camera – Centro Italiano Per La Fotografia con orario 11-15

Museo Della Sindone con orario 15-18

1 gennaio

GAM, MAO con orario 14-18

Museo Diffuso Della Resistenza con orario 10-18

Museo Egizio Dalle con orario 9-18.30

Museo Dell’Auto con orario 14-19

Sale Chiablese – Mostra La Grande Arte Italiana con orario 12-19.30

Museo Del Risorgimento con orario 15-20 e Ingresso a € 2 Per Tutti

Museo Nazionale Del Cinema con orario 14 -20

Gallerie D’Italia – Torino con orario 14,30-19,30

Basilica Di Superga con orario 10 -18

Fondazione Accorsi-Ometto con orario 14-19

Reggia Di Venaria Dalle con orario 11-22

Museo Della Radio E Della Televisione Rai con orario 9,30-18,30

Pinacoteca Agnelli con orario 10-18

Camera – Centro Italiano Per La Fotografia con orario 15-19

5 gennaio

La maggior parte dei musei cittadini rispetta il normale orario di apertura.

Ai Musei Reali è Domenica al museo, con ingresso gratuito su prenotazione, da effettuare esclusivamente online sul sito https://www.coopculture.it/it/poi/musei-reali-di-torino/.

Ingresso gratuito anche alle Gallerie d’Italia Torino, aperte in orario 9.30-19.30.

6 gennaio

GAM, MAO, PALAZZO MADAMA con orario 10-18

Museo Civico Pietro Micca con orario 10-18

Museo Diffuso Della Resistenza con orario 10-18

Musei Di Anatomia, Lombroso e Della Frutta con orario 10-18

Musei Reali con orario 9-19

Giardini Reali con orario 9-17-Ingresso Libero

Sale Chiablese – Mostra La Grande Arte Italiana orario 9.30-19.30

Museo Egizio con orario 9-18.30

Museo Dell’Auto con orario 10-19

Museo Nazionale Del Cinema con orario 9-20

Museo Del Risorgimento con orario 10-18

Museo Nazionale Della Montagna con orario 10,30-18

Gallerie D’Italia – Torino con orario 9,30-19,30

Fondazione Accorsi-Ometto con orario 10-19

Basilica Di Superga con orario 10-18

Reggia Di Venaria con orario 9,30-22

Museo Della Radio E Della Televisione Rai con orario 9,30-18,30

Museo A Come Ambiente-Maca con orario 14-19

Ogr Torino con orario 10-20

Pinacoteca Agnelli con orario 10-18

Camera – Centro Italiano Per La Fotografia con orario 11-19

Museo Della Sindone con orario 15-18

NATALE IN BIBLIOTECA

Numerosi gli appuntamenti nelle biblioteche civiche della Città di Torino.

Sabato 14 dicembre

ore 11 Biblioteca Guidetti Serra: Incontri di lettura, canzoni e marionette in lingua francese

ore 10 Biblioteca Marchesa: Sabato in famiglia aspettando il Natale

Mercoledì 18 dicembre

ore 17 Biblioteca Bonhoeffer: Fiaba di Natale

ore 17 Biblioteca Primo Levi: Magie impossibili

ore 17 Biblioteca Ginzburg: Un giardino di storie…a Natale

Giovedì 19 dicembre

ore 16 Biblioteca Italo Calvino: Il Natale alla Calvino

ore 17 Biblioteca Italo Calvino: Speciale Natale! Letture, laboratorio, sorprese per piccini

ore 17 Biblioteca Cognasso: Regalo di Natale

ore 17 Bibliobus: Storie di Natale in arrivo

Sabato 21 dicembre

ore 10.30 Biblioteca Cesare Pavese: Magiche storie di Natale

ore 10.30 Bibliobus: Storie di Natale in arrivo

Venerdì 20 dicembre

ore 17 Biblioteca Villa Amoretti: Aspettando il Natale

Lunedì 23 dicembre

ore 16.30 Biblioteca Alberto Geisser: I racconti di Babbo Natale

ore 17 Bibliobus: Il lunedì dei libri

Lunedì 30 dicembre

ore 17 Biblioteca Luigi Carluccio: Storie da regalare a Natale

Giovedì 2 gennaio

ore 17 Biblioteca Cesare Pavese: Tombola della Befana

ore 16 Biblioteca Passerin d’Entrèves: Storie che prendono vita

ore 16 Biblioteca Primo Levi: Bibliogicando

Sabato 4 gennaio

ore 10.30 Biblioteca Luigi Carluccio: Storie per liberare la fantasia

ore 10 Biblioteca Primo Levi: Bibliogiocando Edizione della Befana