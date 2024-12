Casa, incontro tra associazioni proprietari e Regione

FIAIP Torino e FIAIP Piemonte

Mercoledì 18 dicembre, ore 10

INCONTRO CON LA REGIONE PIEMONTE

GLI ORDINI PROFESSIONALI E LE ASSOCIAZIONI DEI PROPRIETARI

c/o Consiglio Regionale del Piemonte – Sala Viglione

(Via Alfieri 15, Torino)

“INSIEME PER LA CASA: le opportunità della legge Salva Casa nella tutela del patrimonio edilizio”

Buongiorno, il collegio di Torino e quello del Piemonte della FIAIP (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) vi invitano mercoledì 18 dicembre , alle ore 10, ( c/o Consiglio Regionale del Piemonte – Sala Viglione – via Alfieri 15, Torino) all’Incontro con la Regione Piemonte, gli Ordini professionali e le Associazioni dei Proprietari, sulle novità legislative regionali e la legge 105/24, detta Salva Casa: “Insieme per la Casa: le opportunità della nuova legge nella tutela del patrimonio edilizio”.

Sarà occasione per approfondire gli aspetti legati ai proprietari di casa, la valorizzazione degli immobili e le ricadute sul mercato immobiliare.

Intervengono per la Regione: Marco Gallo, assessore regionale all’Urbanistica, Andrea Tronzano, assessore regionale al Bilancio.

Con la partecipazione di Gian Battista Baccarini, presidente nazionale Fiaip.

Modera la Tavola Rotonda Cristiano Dell’Oste, giornalista del Sole24Ore.

Intervengono gli Ordini e le Associazioni di categoria:

· Claudia Gallipoli, presidente Fiaip Torino

· Marco Pusceddu, presidente Fiaip Piemonte

· Alessandro Scilabra, presidente Ordine dei Notai

· Claudio Stata, segretario Ordine degli Avvocati di Torino

· Annarosa Penna, vice presidente Confedilizia Torino

· Piera Bessi, presidente Uppi Torino

· Beatrice Pinelli, vice presidente Fimaa Torino

· Giorgio Sandrone, coordinatore Rete professioni tecniche del Piemonte

· Giuseppe Andrea Ferro, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Torino

· Maria Cristina Milanese, presidente dell’Ordine degli Architetti di Torino

· Luisa Roccia, presidente del Collegio dei Geometri di Torino

