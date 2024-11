Astinenza Villa – Juventus 0-0

I tanti infortuni tra i bianconeri hanno forse favorito il solo pareggio tra Aston Villa e Juve. I torinesi al 93′ patiscono per il gol di Rogers, che verrà però annullato per un fallo su Di Gregorio. Traversa di Digne su calcio di punizione nel primo tempo, Conceicao si rivela il migliore in campo.

IL TORINESE