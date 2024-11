Antonicelli è morto 50 anni fa

IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni

I migliori componenti della famiglia Antonicelli erano la moglie Renata Germano che visse separata dal senatore della sinistra indipendente e la figlia Patrizia che venne spesso a sentirmi a Pollone. La signora Germano frequentò per un certo periodo il Centro Pannunzio. Patrizia è anch’essa una simpatica persona con cui fa piacere parlare. I migliori componenti della famiglia Antonicelli erano la moglie Renata Germano che visse separata dal senatore della sinistra indipendente e la figlia Patrizia che venne spesso a sentirmi a Pollone. La signora Germano frequentò per un certo periodo il Centro Pannunzio. Patrizia è anch’essa una simpatica persona con cui fa piacere parlare.

Franco Antonicelli è morto nel 1972, mezzo secolo fa, e nessuno ha ancora scritto qualche pagina su di lui con il distacco necessario a cinquant’anni dalla dipartita.

Era molto snob, figlio di un generale del R. Esercito e diceva di stare dalla parte degli operai, ma ciò accadeva solo durante i discorsi che teneva e che dimostravano un’oratoria notevole. Ascoltandolo, ho imparato molto sull’arte di parlare in pubblico.

.

Si considerava un gobettiano doc di cui era coetaneo. Era un liberale crociano che fotografava il filosofo in vacanza a Pollone, ma Croce si rese conto dopo la guerra che l’allievo era cambiato. In una lettera a Pannunzio scrisse nel 1950: “Antonicelli, ambizioso e vuoto, fu liberale e abbandonò poi il Partito per un viaggio in varie tappe verso il comunismo”. Pubblicai nel carteggio da me curato quel nome contro il parere di Alda Croce che ricordava che Patrizia ebbe per madrina la moglie del filosofo e voleva evitarle un dolore. Io non andai per il sottile e mi imposi ad Alda. Croce vide lontano perché nel 1968 Antonicelli si candidò nel PCI e nella seconda legislatura divenne anche simpatizzante di “Lotta continua”. Si distinse nel ’53 contro quella che i comunisti definirono la legge “truffa” , impedendo per pochi voti che la democrazia italiana si stabilizzasse con un equo premio di maggioranza a chi aveva raggiunto la maggioranza con il voto popolare. Un errore grave che portò a governi brevi e instabili e archiviò l’età di De Gasperi. Antonicelli non ebbe mai una vera preparazione politica e fece coppia politica e amicale con Carla Gobetti, la nuora di Piero, diventata anch’essa comunista.

.

Forse come letterato Antonicelli merita attenzione, ma come politico non seppe neppure assumere nel ‘56 una posizione contraria all’invasione sovietica dell’ Ungheria, posizionandosi sulle idee di Togliatti. Nel 1972 andai ai suoi funerali, perché me lo chiese Alda Croce, ma non resistetti fino alla fine perché in piazza Castello si tenne un funerale politico di estrema sinistra che andò molto oltre le vere simpatie politiche di Franco che di vere idee politiche approfondite non ne ha mai avute. Lasciò la biblioteca ai portuali di Livorno, a patto che gli operai stessero distanti dalla sua casa in Crocetta. Utilizzava il fido Gambarotta per tenergli in ordine la biblioteca della casa principesca di corso Duca degli Abruzzi. Pare che diversi libri fossero di proprietà di biblioteche pubbliche, mai restituiti. Nel diario del banchiere biellese Coda Zanet curato dallo studioso Gerardo Nicolosi si accenna al fatto che, secondo il banchiere, Antonicelli fosse manesco con la moglie. Ma non ci sono altre testimonianze in proposito. La figlia Patrizia non si è mai espressa sul diario di Coda Zabet molto legato a Croce.

.

La figlia Patrizia non si è mai espressa sul diario di Coda Zabet molto legato a Croce. Come partigiano Antonicelli non fece nessun atto significativo e meno che mai eroico, malgrado poi fosse stato il successore di Paolo Greco alla presidenza del CLN. Di Greco esiste anche una foto in orbace, di Antonicelli solo foto col cilindro e il frac. Fu istitutore privato di Giovanni Agnelli, una scelta che cozza con la mistica sociale del mitico liceo- enclave della sinistra al caviale che ha sede in via Parini a Torino. Gli hanno anche dedicato una piazzetta al in via del Carmine. Attendiamoci qualche laica messa cantata per il cinquantenario. Tra 50 anni forse nessuno ricorderà il suo nome. Meglio un operaio comunista come Dante Di Nanni rispetto all’alto borghese che voleva giocare a fare il comunista e il capo antifascista senza averne i titoli e la capacità di esporsi.

IL TORINESE