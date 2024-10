Short track, prima prova di Coppa Italia

Primo grande evento in terra piemontese nella stagione dello short track che tra sabato 26 e domenica 27 ottobre vivrà la prima prova di Coppa Italia, organizzata anche grazie alla collaborazione della Velocisti Ghiaccio Torino.

Teatro dell’evento sarà il PalaVela di Torino per una competizione che sarà altresì valida come test event in vista del grande appuntamento del 2025, ovvero i Giochi Mondiali Universitari Invernali che si disputeranno proprio in territorio sabaudo.

Il programma prevede una ricca giornata di sabato con gli atleti impegnati sul ghiaccio dalle 9 del mattino sino alle 19 circa, mentre domenica si chiuderà intorno alle 13 per completare le sfide sulle distanze dei 500 m, 1000 m e 1500 m.

IL TORINESE