A Torino Elie Fayad, il direttore de L’Orient-Le jour di Beirut

Il 7 novembre parlerà alla Facoltà Teologica di Torino Elie Fayad , il direttore de L’Orient-Le jour di Beirut, uno dei più autorevoli organi di informazione del Medio Oriente, in un momento drammatico per il Libano , per la Regione, ma anche per tutti noi.

Con lui intervengono due personalità del giornalismo italiano come Lorenzo Cremonesi e Monica Maggioni.

L’incontro è organizzato dal Centro studi Peirone di Torino in collaborazione con la Fondazione Oasis diMilano

L’appuntamento è il 7 novembre , alle ore 17,30, nell’aula magna della facoltà teologica di via xx Settembre 83, Torino.

L’occasione sono i 100 anni del quotidiano di Beirut,fondato nel 1924. Da un secolo L’Orient-Le Jour difende gli stessi valori democratici , il pluralismo, l’apertura verso l’altro e il dialogo fra culture e religioni. Ha aperto le sue rubriche ai più prestigiosi pensatori, editorialisti, scrittori e giornalisti del Libano moderno.

L’incontro ha il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte.

Chi vuole può prenotare inviando mail a info@centro-peirone.it, entro martedì 5 novembre. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

