Parco Dora ospiterà “Natale in Giostra”

La tradizionale manifestazione “Natale in Giostra”, organizzata da AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) sezione ANESV (Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti), che si svolgeva presso il V Padiglione di Torino Esposizioni, per quest’anno cambierà location e si svolgerà nell’area Vitali del Parco Dora, sotto la grande tettoia dello strippaggio.

Lo ha deciso la Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Tempo libero, Domenico Carretta, e dell’assessore al Verde pubblico, Francesco Tresso.

Il cambiamento si è reso necessario a causa dei lavori di riqualificazione programmati nel Parco del Valentino, finanziati dai fondi PNRR, che prevedono la realizzazione di un nuovo parcheggio di circa 600 posti auto nel V Padiglione.

Dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 Parco Dora accoglierà le famiglie e i visitatori con la caratteristica atmosfera da luna park coperto, confermando la sua vocazione di spazio di aggregazione e svago di grande suggestione. Anche nella sua nuova location la manifestazione – giunta alla sua quarantacinquesima edizione – manterrà inalterata la sua vivace atmosfera offrendo ai torinesi un ricco programma di attrazioni per tutte le età e garantendo il divertimento anche in caso di maltempo.

La storica area skateboard presente nel parco continuerà inoltre ad essere attrezzata, permettendo ai giovani di usufruire di questa opportunità anche nei giorni di svolgimento della manifestazione.

L’assessore Domenico Carretta ha commentato: “Parco Dora è un simbolo di riqualificazione urbana, un importante presidio sociale e un luogo di aggregazione fondamentale della nostra città. Con lo spostamento di ‘Natale in Giostra’ non solo manterremo viva la tradizione di questa storica manifestazione, ma rafforzeremo ulteriormente l’attrattività di un’area già al centro di importanti investimenti in termini di sviluppo e inclusione. Siamo consapevoli del valore affettivo che la manifestazione riveste per la comunità – prosegue l’assessore – e ci impegneremo a garantire massimo supporto affinché possa, come ogni anno, offrire momenti di svago e divertimento a tutti. A breve incontreremo le Circoscrizioni 4 e 5 per condividere i dettagli logistici e collaborare sul coinvolgimento del territorio”.

