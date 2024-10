Il Tangram Teatro apre la stagione con JAGO di Roberto Latini

Nello spazio di via Don Orione, concerto scenico per voce dissidente e musica complice

Il Tangram Teatro inaugura la sua stagione con “Jago”, definito dal suo regista Roberto Latini “concerto scenico con pretesto occasionalmente shakespeariano per voce dissidente e musica complice”. Lo spettacolo andrà in scena, nella sua prima, giovedì 10 ottobre, alle ore 21, nel teatro di via Don Orione 5, a Torino. Con le musiche di Gianluca Misiti, Roberto Latini, attore, regista e drammaturgo romano, propone la sua rilettura dell’Otello di Shakespeare, che presentò per la prima volta nel 1998, in una stagione, quella del Tangram, anche quest’anno firmata da Ivana Ferri e Bruno Maria Ferraro.

“Il nostro primo concerto scenico, riproposto nell’occasione celebrativa di festeggiare anniversari importanti – dichiara Roberto Latini – JAGO è una riscrittura dell’Otello di Shakespeare, o meglio un modo diverso di suonare parte del testo. Pensato come un concerto, con la scaletta che diventava l’intera drammaturgia, lo spettacolo concludeva il percorso Radiovisioni, insistendo su alcune tappe della nostra ricerca incentrata sull’amplificazione. Il nostro lavoro si è concentrato sulla parola e la sua capacità di tacersi, nel confine tra il senso e il suono, con Shakespeare come pretesto. Un approfondimento dell’architettura della tragedia del moro di Venezia per evidenziarne snodi fondamentali e occasioni sceniche”.

“JAGO – aggiunge Roberto Latini – è la riproposizione quasi fedele, e in veste sonora, di un precedente JAGO distante di circa trent’anni. Dal ragno che tesseva la tela per intrappolare il moscone nero, ci concentriamo sulla recita di Jago, semplicemente come fosse capace di replicarsi dalle prove alla messa in scena, destinato e condannato al piacere di un inganno. Si tratta di un modo altro di essere l’autore in scena, il burattinaio di tutta la tragedia e anche il suo primo spettatore, in un teatro disarmato.

Dall’11 al 16 ottobre, al Tangram Teatro, si terrà un laboratorio aperto ad allievi e allieve attori e attrici, anche professionisti, drammaturghe e drammaturghi, a cura di Gloria Giacopini, dal titolo “Shakespeare tra l’imbarazzo e la tragedia”. Il 16 ottobre, alle 21, vi sarà l’apertura al pubblico del lavoro teatrale. I prossimi appuntamenti saranno il 18 e 19 ottobre con “Shylock” di Gareth Armstrong, per la regia e l’interpretazione di Mauro Parrinello; il 25 e il 26 ottobre si terrà un laboratorio di ricerca teatrale dal titolo “Winter’s tale”, ispirato al film di Kenneth Branagh del 1995 nel bel mezzo di un gelido inverno, che è la storia di un gruppo di teatranti squattrinati e un po’ naif che lasciano le loro vite per seguire il sogno di Jo, la quale tenta un’ultima carta decidendo di allestire un’ edizione del tutto originale dell’Amleto shakespeariano.

