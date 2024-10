Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, uno spettacolo sulla vita della comunità sorda in Italia

“Urla silenziose” è una produzione Tedacà, che affronta gli interrogativi su quale sia la vita delle persone sorde in Italia, quali conquiste abbiano fatto in oltre sessant’anni di storia e quali ancora le ingiustizie e difficoltà subite da questa comunità.

Tedacà torna in scena dopo l’esordio al Festival delle Colline Torinesi. Lo spettacolo racconta storie reali che testimoniano la lunga battaglia delle persone sorde per la libertà di espressione, in un testo scritto e diretto da Valentina Aicardi, interpretato da Diana Anselmo e Diana Bejan, due performer sorde segnanti, con la collaborazione di AI.Di. Qua artisti. Alternative Disabilità Qualità Artists, prima associazione italiana di e per artisti lavoratori nel mondo dello spettacolo con disabilità.

L’opera andrà in scena il 12 e 13 ottobre alle 17 presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in via Modane 14 a Torino, con ingresso di 10 euro e 8 euro (ridotto).

Ogni biglietto permette la visione di Urla silenziose e la visita alla Fondazione, fra cui alla mostra Je Vous Aime, che indaga la relazione tra il pre cinema e la storia delle comunità di sordi.

‘Urla silenziose’ sarà rappresentato il 14 ottobre davanti a una platea di studenti delle scuole medie e superiori e le repliche dello spettacolo sono inserite presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo , nel calendario di “Out is the New in”, con il sostegno della Fondazione Time2, nell’ambito del bando Cambiamenti.

L’opera è inoltre un’anteprima della stagione ‘Almeno noi dell’Universo di Fertili Terreno Teatro.

Per prenotazioni biglietteria@fertiliterreniteatro.com oppure contattare il numero 3348655865, operativo dalle 15 alle 18.

Mara Martellotta

IL TORINESE