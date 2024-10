Inter – Torino 3-2

L’Inter ha vinto 3-2 sui granata nel match di sabato sera della settima giornata. Il Toro ha giocato in dieci al 20′ per un doppio diretto a Maripan per un fallo su Thuram, che ha segnato una doppietta. Zapata ha colto un défaillance interista e ha accorciato lo svantaggio. Thuram nella ripresa ha fatto tripletta. Uscito sul finale Zapata per un infortunio, il Torino ha accorciato con Vlasic, su rigore.

IL TORINESE