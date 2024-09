Bonfiglio fa centro alla 8 Ore del Canavese

Prima giornata di gare ieri a Tavagnasco dedicata alla 8 Ore del Canavese, tappa del Grand Prix Iuta di ultramaratona che per tutta la mattina e metà del pomeriggio ha tenuto compagnia alla cittadinanza locale in una giornata di pioggia e di temperature lontane dal caldo afoso di questi giorni. Un vero anticipo d’autunno sulle strade piemontesi per una gara frequentata da molti specialisti ma che nei suoi riscontri tecnici ha certamente risentito un po’ del cambio di temperatura.

Prestazione comunque di rilievo da parte di Marco Bonfiglio, ultramaratoneta della Brontolo Bike che quest’anno aveva già conquistato la prova estemporanea sui 50 km dell’Orta 10in10, lo scorso 11 agosto. Nel corso delle 8 ore Bonfiglio ha percorso 57,270 km precedendo Gianluca Allioli con 48,555 km e Claudio Lorenzoni con 47,310. Fuori dal podio Simone Viotti con 46,065 km e Manuele Moretti con 42,330.

Grande prestazione delle donne in gara, in particolare di AstridGagliardi che con 49,800 km ha chiuso seconda assoluta, ma notevole anche la prestazione di Tiziana Antonucci, seconda con 47,310. Terza posizione per Albarosa Fiore con 37,350 km.

In serata grande festa per tutti i 40 arrivati e non solo, perché il weekend di Tavagnasco prosegue domenica con l’Ultradora, maratona sui 43 km con partenza e arrivo alla Stazione Ferroviaria. I concorrenti affronteranno un circuito cittadino di 4,3 km da ripetere 10 volte. Il via alle ore 9:00.

IL TORINESE