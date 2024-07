Borello supermercati e Glovo portano la spesa a casa tua

Fiorenzo Borello: “Un nuovo e comodo servizio per i nostri clienti”

Da lunedì 17 giugno, i negozi di Borello Supermercati di Corso Racconigi, Via Farinelli e Aldo Moro offrono il servizio Glovo per la consegna della spesa.

Ora è quindi possibile ricevere i prodotti preferiti direttamente a casa propria con pochi semplici click.

“Un servizio in più per i nostri clienti, in particolare – commenta Fiorenzo Borello (nella foto) presidente della catena di supermercati- per chi ha difficoltà a muoversi da casa”.

IL TORINESE