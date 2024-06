La messa solenne di San Giovanni

La città è attesa in Cattedrale nel giorno di San Giovanni Battista, patrono di Torino. Lunedì 24 giugno la solenne Messa sarà celebrata alle 10,30 dall’arcivescovo Roberto Repole. Alla Festa di Torino la Chiesa pregherà per la comunità locale rinnovando il proprio impegno al servizio dell’evangelizzazione e del bene comune. Durante la funzione religiosa verranno distribuiti i pani della Carità e nella sala del Consiglio Comunale si terrà la cerimonia di conferimento del titolo di “ Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio torinese” destinato ai cittadini che si sono distinti per il loro contributo allo sviluppo e all’immagine del territorio. Da mezzogiorno in avanti la festa si sposterà lungo il Po con le iniziative delle società remiere e del Circolo Amici del Fiume. I festeggiamenti per San Giovanni si concluderanno alle 22,30 con il tradizionale spettacolo pirotecnico in piazza Vittorio Veneto.

