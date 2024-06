A Torino il WordCamp Europe

Attesi oltre 3000 partecipanti. Ricaduta economica stimata di oltre i 3 milioni e mezzo.

Panel e workshop aperti al pubblico.

, dal 13 al 15 giugno,, il meeting europeo dedicato a WordPress, la piattaforma open source di publishing più usata al mondo e che alimenta oltre il 43% del web.. Un sostegno rilasciato dall’UE a solo un numero selezionato di eventi di alta qualità, senza scopo di lucro, e che hanno una chiara dimensione europea.che utilizzano, sviluppano, contribuiscono o semplicemente amano WordPress. Appassionati ed esperti avranno l’occasione di condividere le proprie conoscenze confrontandosi su tecnologie, strumenti, servizi, e tutto quanto ruota intorno a WordPress e all’evoluzione del web.L’evento si stima abbia una ricaduta economica di oltre i 3 milioni e mezzo unitamente ad una grande visibilità mediatica.La candidatura è stata presentata da, a nome dellache ha preparato il dossier di candidatura e assistito i referenti internazionali in sopralluogo e durante le visite tecniche., al fine di ottenere le migliori condizioni, e l’incentivo economico del pacchetto “Torino per i tuoi eventi”: un’iniziativa dell’ATL torinese per attrarre congressi in città, sostenuta dalla Camera di commercio di Torino.– sottolinea.”– sottolinea, Manager di Turismo Torino e Provincia –“.Durante la tre giorni speaker di livello internazionale porteranno le loro esperienze e case history e solo per citarne alcuni: dai, appassionata di SEO e copywriting, terrà una sessione su “Ricerca delle parole chiave 101: scoprire le parole chiave che portano al successo digitale”, tematica sulla quale Turismo Torino e Provincia ha da sempre investito per incrementare la presenza sul web; Camille lavora come specialista di contenuti e scrive contenuti che aiutano altre persone a padroneggiare l’arte del SEO e ad avere successo nel competitivo settore online.Interessante inoltre il panel dedicato alla comunicazione inclusiva e accessibile che terràil cui focus è supportare professionisti, aziende e le organizzazioni no-profit a; tematiche presenti e portate avanti nel progetto regionale Via Francigena For All di cui fa parte Turismo Torino e Provincia.inveceporta la sua esperienza in prima linea nei progetti del team, credendo fermamente nel potere di WordPress, unito alla finezza di un buon design, di influenzare e modellare positivamente la nostra vita quotidiana; Ioanna Aravani è una designer che si dedica alla creazione di marchi ed esperienze web convincenti che non solo risuonano con gli utenti ma si distinguono anche in un affollato panorama digitale.