Snowpark a Prato Nevoso

Novità dedicata alle discipline freestyle, che consentirà di dare continuità alla stagione invernale e accrescere l’appeal turistico della stazione

Prato Nevoso vara un nuovo triennio di investimenti relativi a uno dei fiori all’occhiello della sua stagione invernale: lo Snowpark, teatro di eventi blasonati come la FIS Europe Cup di snowboard e freeski, che ospita consecutivamente da tre anni. La novità principale debutterà in occasione dell’estate 2025: si tratta del Landing Airbag, un gigantesco “materasso” destinato alle discipline freestyle e fin qui utilizzato in un numero ristretto di location europee da atleti professionisti e campioni olimpici.

Per effetto della sua installazione, pertanto, Prato Nevoso diverrà la prima stazione d’Italia a mettere a disposizione della propria utenza tale equipaggiamento nel periodo estivo, in grado non soltanto di implementare il folto novero delle attività proposte, ma di rivelarsi anche un prezioso alleato nel fornire continuità alla stagione invernale, essendo comodamente fruibile fra i mesi di maggio e novembre.

Infatti, il Landing Airbag è composto da un materiale resistente agli strappi e alle avversità climatiche, garantendo in fase di atterraggio una scivolata fluida e sicura, grazie alle speciali bande di sicurezza posizionate lateralmente.

Oltre a ciò, già nell’estate 2024 saranno effettuati interventi di rimodellamento dell’area beginner dello Snowpark, mentre dodici mesi più tardi quest’ultimo verrà ammodernato ed esteso, così da assicurare un ampliamento del bacino di utenza proprio in concomitanza dei lavori di realizzazione della nuova seggiovia a 8 posti (l’unica in tutto il Nord-Ovest dello Stivale), che sarà inaugurata all’alba dell’inverno 2025/2026.

