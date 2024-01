La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

La scuola indulgente – La guerra civile di Barbero – Lettere

La scuola indulgente

Apprezzo da tempo Giorgio Ragazzini, un docente fiorentino coraggioso che difende le ragioni del merito in una scuola di massa che ha perso la sua funzione educativa. Il compito della scuola non è il “successo formativo“ degli studenti, cioè la promozione garantita di tutti, ma l’innalzamento della cultura di ognuno, garantendo un eguale punto di partenza a tutti e lasciando all’impegno individuale il risultato finale. L’egualitarismo forzato e’ ingiusto oltre che di fatto inesistente se non sulla carta. Nell’ultimo libro (“Una scuola esigente”, Rubbettino) Ragazzini affronta un tema urticante che nessuno ha mai avuto il coraggio di affrontare: il mito dell’inclusione in base al quale nelle aule delle scuole italiane troviamo allievi “normali”, ragazzi disabili con un loro docente e i cosiddetti Bes, bisogni educativi speciali, con piani didattici personalizzati. Inoltre la scuola deve farsi carico, senza averne le adeguate competenze, di studenti stranieri che non conoscono l’Italiano. Certo la scuola deve essere accogliente, ma sovente diventa una scuola indulgente che si trasforma in un parcheggio. Ragazzini pone un problema reale. Si ripete nella scuola l’accoglienza farlocca riservata agli immigrati lasciati entrare in numero indiscriminato. Consiglio la lettura del suo libro a tutti i docenti e a tutti i genitori che spesso pretendono dalla scuola ciò che essa non può dare.

La guerra civile di Barbero

Rai storia ha riproposto dopo pochi mesi un documentario sulla guerra civile in Italia (1943 / 1945) curato dal medievialista tuttologo Alessandro Barbero docente all’Università di Vercelli, che io ebbi l’idea di contribuire a far conoscere a Torino tanti anni fa, ospitandolo in numerose conferenze. Per uno storico che esibisce la tessera del PCI firmata da Berlinguer ed è iscritto all’Anpi, affrontare il tema della guerra civile è cosa ardua perché viene a mancare il necessario distacco che lo storico deve avere. Nella trasmissione ha dimostrato di non possederlo perché ha citato due fatti almeno controversi come l’attentato partigiano di via Rasella e l’omicidio di Giovanni Gentile senza una parola di commento. Si può fare storia parlando di via Rasella senza almeno citare ciò che dissero Norberto Bobbio e Marco Pannella? Genocidio? Leggere che Israele è accusata di genocidio alla Corte dell’Aja fa accapponare la pelle. L’antisemitismo anche dopo la strage del 7 ottobre sta prendendo piede in modo preoccupante. Nella prossima giornata della memoria dovremo parlare non solo dell’antisemitismo di ieri, ma anche di quello di oggi che assimila Israele alla Germania nazista. Sta calando la barbarie sull’Europa?

Il libro di Fornero

So che Lei ha avuto rapporti col prof. Giovanni Fornero collaboratore a suo tempo di Nicola Abbagnano. So che lei lo fece conoscere quando era un giovane professore di filosofia al Collegio San Giuseppe. Adesso Fornero sta rilanciando un suo libro sull’eutanasia con prefazione di Marco Cappato. Io ho letto il libro e l’ho trovato fazioso, unilaterale, radicale nel senso peggiore del termine. Forse Bobbio non consentirebbe con Fornero che è diventato un laico “furioso”. Cosa ne pensa? Umberto Allegri

Ho letto la prima stesura del libro, annunciato con pagine pubblicitarie sui quotidiani e leggerò anche la nuova edizione. Le tesi di Fornero meritano attenzione, anche se sono molto di parte. Il tema dell’eutanasia è dibattuto da decine d’anni e nessuno finora mi ha convinto. Neppure il mio vecchio amico Fornero che ha scritto un libro monumentale sull’argomento. Restano in me dubbi di coscienza. Non so cosa ne direbbe Bobbio che pure scrisse sulla vecchiaia.

