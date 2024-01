Oggi al cinema. le trame dei film nelle sale di Torino

A cura di Elio Rabbione

50 km all’ora – Commedia. Di e con Fabio De Luigi, con Stefano Accorsi e Alessandro Haber. Due fratelli che per anni non si sono rivolti la parola e si ritrovano all’indomani della morte del padre: lasciando da parte i ricordi, i rancori e le cose non dette per troppo tempo, decidono di saltare su un vecchio motorino e intraprendere quel viaggio attraverso l’Emilia Romagna che da sempre sognano di fare. Durata 111 minuti. (Massaua, Due Giardini sala Nirvana, Fratelli Marx sala Groucho, Ideal, Reposi sala 4, The Space Torino, Uci Lingotto, The Stace Beinasco, Uci Moncalieri)

Adagio – Drammatico. Regia di StefanoSollima, con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini. Manuel ha sedici anni e cerca di godersi la vita come può, mentre si prende cura dell’anziano padre. Vittima di un ricatto, va a una festa per scattare alcune foto a un misterioso individuo ma, sentendosi raggirato, decide di scappare, ritrovandosi invischiato in questioni che vanno ben oltre la sua portata. Infatti i ricattatori che lo inseguono si rivelano essere estremamente pericolosi e determinati a eliminare quello che ritengono uno scomodo testimone: il ragazzo dovrà chiedere protezione a due ex criminali, vecchie conoscenze del padre. Durata 127 minuti. (Ambrosio sala 3)

Anatomia di una caduta – Drammatico. Regia di Justine Triet, con Sandra Hüller. Sandra, Samuel e il loro figlio ipovedente Daniel vivono da un anno in una remota località di montagna. Quando Samuel viene trovato morto fuori casa, viene aperta un’indagine per morte in circostanze sospette. Nell’incertezza, Sandra è incriminata: si tratta di un suicidio o di un omicidio? Un anno dopo Daniel assiste al processo della madre, una vera e propria dissezione dei rapporti tra i genitori. Durata 150 minuti. (Romano sala 3)

C’è ancora domani – Commedia drammatica. Di e con Paola Cortellesi, con Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Vinicio Marchioni e Giorgio Colangeli. Delia è la moglie di Ivano, la madre di tre figli. Moglie e madre. Questi sono i ruoli che la definiscono e questo le basta. Siamo nella seconda metà degli anno Quaranta e questa famiglia qualunque vive in una Roma divisa tra la spinta positiva della liberazione e le miserie della guerra da poco alle spalle. Ivano è capo supremo e padrone della famiglia, lavora duro per portare i pochi soldi a casa e non perde occasione per sottolinearlo, a volte con toni sprezzanti, altre direttamente con la cinghia. È primavera e tutta la famiglia è in fermento per l’imminente fidanzamento dell’amata primogenita Marcella che, dal canto suo, spera soltanto di sposarsi in fretta con un bravo ragazza di ceto borghese, Giulio, e liberarsi finalmente di quella famiglia imbarazzante. Durata 118 minuti. (Ambrosio sala 2, Massaua, Ideal, Lux sala 3, Reposi sala 1, Romano, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)

Chi segna vince – Commedia drammatica. Regia di Taika Waititi, con Michael Fassbender. Basato su una storia vera, il film è la storia della nazionale di calcio delle Samoa Americane, che nel 2001 fu sconfitta per 31 a 0, e dell’allenatore Thomas Rongen, chiamato nelle vesti di nuovo allenatore, dopo essere stato estromesso dall’incarico di commissario tecnico della nazionale statunitense Under 20 dopo una mancata qualificazione. Durata 104 minuti. (Ambrosio sala 3, Massaua, Ideal, Lux sala 1, Reposi sala 3, The Space Torino, UCI Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)

La chimera – Drammatico. Regia di Alice Rohrwacher, con Josh O’Connor, Alba Rohrwacher e Isabella Rossellini. Ognuno insegue la sua chimera, senza mai riuscire ad afferrarla. Per alcuni è il sogno del guadagno facile, per altri la ricerca di un amore ideale… Di ritorno in una piccola città sul mar Tirreno, Arthur ritrova la sua sciagurata banda i tombaroli, ladri di corredi etruschi e di meraviglie archeologiche. Arthur ha un dono che mette al servizio della banda: sente il vuoto. Il vuoto della terra nella quale si trovano le vestigia di un mondo passato. Lo stesso vuoto che ha lasciato in lui il ricordo del suo amore perduto, Beniamina. In un viaggio avventuroso tra vivi e morti, tra boschi e città, tra feste e solitudini, si svolgono i destini intrecciati di questi personaggi, tutti alla ricerca della Chimera. Durata 90 minuti. (Nazionale sala 4)

Enea – Drammatico. Di e con Pietro Castellitto, con Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese e Sergio Castellitto. Dopo “I predatori”, opera prima del 2020, Pietro Castellitto dirige, sceneggia e interpreta “Enea” (tra i produttori Luca Guadagnino), presentato in concorso a Venezia, considerando pure la sua prima incursione nel mondo letterario – complici le radici della madre Margaret Mazzantini – con “Gli Iperborei”. Castellitto osserva ancora una volta il mondo dei trentenni, il suo Enea ha tutta “la voglia di sentirsi vivo”, con l’amico di sempre Valentino (Giorgio Quarzo Guarascio, al suo primo incontro con lo schermo) frequenta feste e vende droga, viaggia su belle macchine ed é un habitué della vita notturna romana, entrambi oltre la normalità e la morale, entrambi ben oltre ogni legge. Enea è frutto di un ambiente borghese, un padre immerso nella propria malinconia, un fratello che deve fare i conti con la scuola, una madri che coltiva i suoi rimpianti. Uno sguardo cieco rivolto verso il futuro. Magari con una (improbabile?) zona di romanticismo. Forse l’autentica valvola romantica è quell’amore cercato nella apparizione della Eva di Benedetta Porcaroli. Durata 115 minuti. (Ambrosio sala 1, Fratelli Marx sala Groucho, Ideal, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)

Foglie al vento – Commedia. Regia di Aki Kaurismäki, con Alma Pöysti e Jussi Vatanen. Due persone sole si incontrano per caso una notte a Helsinki. Ansa lavora in un supermercato, ma un giorno che con una sua amica vuole portarsi a casa un prodotto scaduto, viene licenziata. Holappa lavora in una scassata fabbrica metalmeccanica: un collega lo convince a trascorrere un po’ di tempo in un locale. È l’ultima occasione per trovare il primo, unico e definitivo amore della loro vita. Il percorso è però intralciato dall’alcolismo di lui, dai numeri di telefono persi, dal non conoscere nomi o indirizzi reciproci e dalla tendenza generale della vita a porre ostacoli a chi cerca la propria felicità. Dalle pagine del “Corriere della Sera”: “Chi non ha mai visto i film di questo regista finlandese, non potrebbe avere a disposizione viatico migliore per avvicinarsi a un cinema che non assomiglia a nessun altro, costruito intorno all’idea dell’essenzialità, meno è meglio potrebbe essere il suo motto, senza che questo voglia dire cadere nella banalità o, peggio, nella superficialità; un cinema capace di commuoverti ma anche di far ridere e divertire evitando però i dilemmi e le scene-madri tipiche del melodramma cinematografico.” Premio della Giuria al Festival di Cannes. Durata 81 minuti. (Greenwich Village sala 1 anche V.O., Nazionale sala 3)

Il maestro giardiniere – Thriller. Regia di Paul Schrader, con Joel Edgerton, Sigourney Weaver e Quintessa Swindell. Narvel Roth è un esperto orticolturista incaricato del mantenimento dei giardini di una tenuta sudista appartenente alla ricca vedova Norma Haverhill. Quando quest’ultima gli affida la giovane nipote Maya, orfana e arrivata alla tenuta per sfuggire a una storia di droga, rischia di far riemergere il passato violento che Narvel ha cercato per tutti quegli anni di lasciare alle spalle. L’ultima opera dello sceneggiatore e regista di “Taxi driver” e “American gigolo”. Il film è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani con la seguente motivazione: “Paul Schrader costruisce una nuova variazione sui temi cardine della sua poetica di caduta e redenzione e ci consegna una riduzione in purezza assoluta delle sue dinamiche formali, come il diario tenuto dal protagonista. Il questa maniera “Il maestro giardiniere” sembra chiudere una vertiginosa trilogia allargando il discorso sulla violenza a inusuali istinti onirici e a una riflessione sugli spauracchi politici della contemporaneità”. Durata 111 minuti. (Greenwich Village sala 2)

Napoleon – Storico. Regia di Ridley Scott, con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby. Uno sguardo personale sulle origini del condottiero francese e sulla sua rapida e impetuosa ascesa ad imperatore. La storia è raccontata da Scott attraverso la lente del rapporto dipendente e volatile di Napoleone con la prima moglie Giuseppina, suo unico vero amore. Durata 158 minuti. (Massaua)

One Life – Drammatico. Regia di James Hawes, con Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter e Jonathan Price. Nelle settimane che precedono lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Nicholas Winton, agente di cambio londinese, diviene il promotore di un piano apparentemente impossibile che finirà per salvare 669 bambini dall’avanzata nazista in Cecoslovacchia. Durata 110 minuti. (Massaua, Due Giardini sala Ombrerosse, Fratelli Marx sala Harpo, Romano sala 1)

Perfect Days – Drammatico. Regia di Wim Wenders, con Koji Yakusho. Hirayama conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo all’amore per la musica, ai libri, alle piante, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano, una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in più del suo passato. Durata 124 minuti. (Classico, Nazionale sala 1 e sala 4 V.O.)

Il ragazzo e l’airone – Animazione. Regia di Hayao Miyazaki. Jun’ichi Honda è un minuto ragazzo di quindici anni che frequenta la seconda media; pur essendo orfano di padre, vive in una famiglia amorevole e può godere dell’importante presenza del fratello della madre, che funge per lui da mentore. Attraverso le esperienze che il giovane vive nella quotidianità a scuola con tre suoi amici, pian piano i quattro ragazzi comprendono come si esplica nella realtà il valore dell’amicizia, la sincera curiosità destata dalla frequentazione reciproca, le differenze sociali, la difficoltà di tener fede a valori come quelli del coraggio o di affrontare la piaga del bullismo, sperimentandola sulla nostra pelle. Durata 124 minuti. (Massaua, Eliseo, Ideal, Massimo sala Cabiria anche V.O., Nazionale sala 2, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)

Santocielo – Commedia. Di e con Ficarra e Picone, con Barbara Ronchi, Maria Chiara Giannetta e Giovanni Storti. Aristide, angelo del Paradiso, da sempre si occupa dello smistamento preghiere: e da sempre sogna un avanzamento di grado nel coro più eccelso. Ma non se ne è mai fatto niente. Durante un’assemblea viene deciso di inviare sulla terra – eliminata la prima scelta di un nuovo diluvio universale e della distruzione della medesima – un nuovo messia. Aristide non se lo fa dire due volte e dandosi come prescelto atterra: dovrà posare una mano sul ventre di una ragazza e il resto andrà da sé. Ma si sa, un po’ per l’inesperienza un po’ per la fretta, certe cose non vengono mai bene: insomma a essere ingravidato è Nicola, un vicepreside che vive tempi tumultuosi con la moglie. Spetterà ad Aristide rimediare al casino combinato. Durata 120 minuti. (Uci Lingotto, Uci Moncalieri)

The Beekeeper – Azione. Regia di David Ayer, con Jeremy Irons e Jason Statham. L’esistenza tranquilla di Adam viene sconvolta all’improvviso dal suicidio di una sua amica: sarà l’occasione che lo spingerà a (ri)prendere in mano le armi, alla ricerca della vendetta, lui che per anni ha fatto parte di un nutrito gruppo, i “beekeepers”, ovvero gli apicoltore, i protettori dell’”alveare”, il cui unico fine è adesso quello di colpire i responsabili. Fatti di rappresentanti di governi e alta finanza, tra cui primeggia il Wallace Westwyld do Jeremy Irons. Durata 105 minuti. (Massaua, Ideal, Reposi sala 4, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)

The Miracle Club – Commedia drammatica. Regia di Thaddeus O’Sullivan, con Maggie Smith, Kathy Bates, Laura Linney e Agnes O’Casey. Metà degli anni Sessanta, due amiche da sempre, Lily e Eileen, vivono in un minuscolo sobborgo operaio di Dublino. Entrambe di forte cultura cattolica, entrambe con qualcosa di doloroso da ricollegare al passato, con la giovane Dolly, aderiscono al talent show messo in piedi dalla parrocchia locale, ambito premio i biglietti per Lourdes, luogo dei miracoli, luogo dove rifugiarsi per venir meno alla quotidianità, a quanto di pettegolezzi e mezze voci circolano per il loro quartiere. Dagli Stati Uniti l’arrivo di Chrissie, tornata per i funerali della madre, dopo vent’anni d’assenza, è visto con un certo disappunto: è un controverso sentimento per le amiche, dal momento che anche Chrissie esprime l’intenzione di andare in pellegrinaggio nel piccolo paese dei Pirenei. Durata 91 minuti. (Romano sala 2)

Tutti a parte mio marito – Commedia. Regia di Caroline Vignal, con Laure Calamy e Vincent Elbaz. Iris avverte che nella sua vita sposata già da parecchi anni, due figlie e una buona carriera, qualcosa non funziona. Un giorno scopre una app di incontri che sembra rimetterla più che in sesto, che la spinge a comportarsi in una maniera completamente diversa: inizia a frequentare uomini, di nascosto, e ogni cosa prende un aspetto nuovo, la sua vita si apre a nuove prospettive. Durata 104 minuti. (Centrale)

Un colpo di fortuna – Commedia. Regia di Woody Allen, con Lou De Laâge, Niels Schneider e Melvil Poupaud. Ovvero l’importante ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle nostre vite. Fanny e Jean sembrano la coppia di sposi ideali: sono entrambi realizzato professionalmente, vivono in un meraviglioso appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati. Ma quando Fanny s’imbatte accidentalmente in Alain, un ex compagno di liceo, perde la testa. Presto si rivedono e diventano sempre più intimi: che ne sarà di Jean? Designato Film della Critica dal SNCCI: “Inoltrandosi di nuovo nei meandri più oscuri delle persone, Woody Allen codifica una brillante commedia “gialla”, all’apparenza romantica nel caratteristico scenario parigino, con toni da cinismo malvagio di un personaggio al di sopra di ogni sospetto, delegando il senso e la conclusione di un inaspettato ménage a trois al destino più beffardo”. Durata 96 minuti. (Eliseo, Fratelli Marx sala Chico, Greenwich Village sala 3)

Wonder – White Bird – Drammatico. Regia di Marc Forster, con Halen Mirren e Gillian Anderson. Film nato come spin off del celebre “Wonder” del 2017, interpretato da Julia Roberts e Owen Wilson, ovvero la storia di Julian, uno dei ragazzi che a scuola continuavano a osteggiare il piccolo Auggie, affetto da una grave quanto vistosa malattia, e della sua famiglia. È la storia e il racconto che gli fa la nonna Sara, l’occupazione tedesca della Francia, il tempo del nazismo e della persecuzione, i pericoli, la sua infanzia segnata dall’odio, il suo essere ebrea e la fortuna di aver trovato rifugio presso una famiglia che aveva voluto prendersi cura di lei. Durata 120 minuti. (Centrale anche V.O., Fratelli Marx sala Chico, Reposi sala 4, Uci Lingotto, Uci Moncalieri)

Wonka – Commedia fantasy. Regia di Paul King, con Thimotée Chalamet, Olivia Colman, Rowan Atkinson, Hugh Grant e Sally Hawkins. Basato sullo straordinario protagonista de “La fabbrica di cioccolato”, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl, nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi, “Wonka” racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l’amato Willy Wonka che conosciamo oggi. Durata 116 minuti. (Massaua, Ideal, Lux sala 2, Reposi sala 2, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)

