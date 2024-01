Il neo-commissario del Regina Margherita visita i reparti

Nella mattinata di oggi, primo gennaio, il Commissario della neonata Azienda Ospedaliera Regina Margherita di Torino dottor Giovanni Messori Ioli si è insediato proprio il primo giorno dell’anno. Accompagnato dalla professoressa Franca Fagioli, ha voluto fare visita a numerosi reparti, a cominciare dal Pronto soccorso, dove il personale in questo periodo è sempre in prima linea per affrontare al meglio l’alto numero di accessi legato al periodo di picco influenzale. Il neo Commissario ha voluto presentarsi al personale medico, sanitario e non dell’ospedale per un sincero augurio di buon anno, buon lavoro e di una fattiva collaborazione futura per un’ulteriore crescita dell’ospedale Infantile Regina Margherita.

