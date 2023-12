La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Regge, il chierico che non ha tradito – Demagogia costosa e inutile a Torino – Lettere

Regge, il chierico che non ha tradito

Tullio Regge sapeva anche cambiare idea come si addice ad un vero uomo di scienza. La figlia Anna ha concesso una bella intervista su suo padre il fisico Tullio Regge,che avrebbe meritato il Nobel come il microbiologo Giorgio Cavallo. Regge fu deputato europeo nelle liste del Pci e con lui ebbi uno scontro rispettoso, ma abbastanza duro quando negò il sostegno alla mia proposta di conferire la cittadinanza onoraria allo scienziato Sacharov, vittima della dittatura sovietica che il sindaco comunista Novelli dovette ingoiare obtorto collo. Poi negli anni il nostro rapporto cambiò perché con grande onestà intellettuale prese le distanze dai comunisti e assunse una coraggiosa posizione favorevole all’uso del nucleare con argomentazioni scientifiche stringenti. Era anche un uomo simpatico, ironico, senza la boria di certi intellettuali impegnati. Venne a parlare molte volte al centro “Pannunzio” e partecipò nell’Aula Magna dell’Università al convegno per i trent’anni del Centro con un discorso davvero magistrale. Lo scienziato libero che rese omaggio ad un Centro libero di cultura. Poi l’aggravarsi del suo male impedì altri incontri, ma egli resta nella mia memoria come un amico e un maestro a cui guardare. Nel deserto dell’intellettualume torinese fu un gigante che solo il Pci seppe riconoscere e anche strumentalizzare, senza immaginare la tempra di Tullio.

.

Demagogia costosa e inutile a Torino

Via Roma ha i doppi portici coperti. Non necessita di essere tutta pedonalizzata, creando dei grossi problemi al traffico in centro che sarà funestato da giri e code estenuanti e fortemente inquinanti. Sono cose che capirebbe chiunque, ma non la “neo grillina“ assessor* alla viabilità che continua sulla linea di Appendino con la follia di trasformare corso Marconi in un giardino a pochi metri dal parco del Valentino. Da un piccolo sondaggio su Facebook la maggioranza è contraria alla pedonalizzazione di via Roma, che è vista come uno spreco costoso: 12 milioni di euro. Non si tratta comunque di un’opera prioritaria, mentre molto più prosaicamente le buche su strade e marciapiedi e la scarsa illuminazione costituiscono un gravissimo ed urgente problema del tutto ignorato che provoca continui incidenti, intasando i pronto soccorsi, come ho vissuto io stesso di persona. Via Roma pedonalizzata sarà il regno della marmaglia ululante, delle musiche assordanti degli “artisti di strada “, dei ciclisti padroni del mondo, dei monopattini senza regole. I pedoni continueranno a passeggiare sotto i portici anche perché li’ ci sono i non tanti negozi sopravvissuti al vandalismo e alle ruberie della marmaglia. Il segretario del PNF Starace, noto per la sua colta intelligenza, voleva tutti in bicicletta, Foglietta, l’assessor* vuole tutti a piedi o in bici, anche gli anziani. E il sindaco annuncia che in due anni cambierà la pelle alla città, creando più che speranze dei forti timori. Ci vorrebbe un Valdo Fusi a fustigare queste scelte, lui che amava profondamente Torino che lo ha ricordato con la più brutta e stupida piazza esistente, punto di raccolta della marmaglia che avrà tutta via Roma per esibirsi. Via Roma è opera del ventennio, il largo ai giovani, anche ai giovinastri può sembrare coerente.

.

.

Giù le mani da Matteotti

Sarei interessata a conoscere cosa intenderà a fare nel centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti la Regione Piemonte e il Comune di Torino che spero non appaltino il tutto al solito Polo del ‘900 per la solita Messa cantata antifascista. Matteotti fu anche un anticomunista odiato da Gramsci e Togliatti che andrebbe ricordato storicamente e non secondo le solite vulgate come forse solo Lei saprebbe fare almeno in Piemonte. Grazie se Lei vigilerà come autorevole uomo di cultura e storico illustre. Albina Boni

.

Non sono riuscito a trovare programmi, ma forse non ho cercato nei siti giusti. Concordo con Lei sulle solite messe cantate al Polo della sinistra conformista. Sarebbe uno scandalo che andrebbe contro la Torino operaia e socialista che ha sempre amato Matteotti. Sarebbe un'offesa al torinese Giuseppe Saragat che continuò con coerenza l'impegno civile di Matteotti, ripreso anche da Craxi. Saragat e Craxi furono ambedue vittime degli attacchi feroci dei comunisti. Direi anch'io giù le mani da Matteotti.

.

Un augurio per il 2024

Vorrei tramite la Sua seguita rubrica on line esprimere l’augurio che i giornali cartacei si riprendano da una crisi che sembra mortale. I giornali cartacei sono il sale della democrazia e non a caso Mussolini tolse per prima la libertà di stampa. I giornali fanno di tutto per non farsi leggere sia quelli di sinistra come “La Stampa“ sia quelli di destra come “Libero“. Faziosi, malfatti, con giornalisti spesso ignoranti e presuntuosi. Ma chi non legge almeno due giornali al giorno è un cittadino di serie B, informato a spizzichi da una Tv altrettanto becera. Anche la Tv dovrebbe migliorare, ma sta sempre peggiorando. Gli italiani che pagano un canone continuano a vederla. Oggi non basta più cambiare canale. La scelta è tra faziosità e noia. Franca Gustavino

.

Concordo su tutto. Faccio mio il Suo augurio, anzi lo estendo a tutti i lettori a cui auguro un 2024 migliore di quello di cento anni fa. E anche migliore di quello che si chiude senza ritorni pandemici con due guerre in atto e il ritorno dell' antisemitismo nelle nostre piazze come nel 1944 quando comandavano i nazisti. Buon 2024. Alle balle del bisestile non credo o, almeno, mi illudo che siano balle.

