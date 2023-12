Vincere per sognare! Fiorentina-Torino

18:30 di venerdì 29 dicembre 2023

18 esima giornata di serie A

Ore 18:30 di venerdì 29 dicembre 2023.

La 18esima e penultima giornata del girone d’andata di serie A chiude l’anno 2023.I viola di Italiano vogliono la vittoria per poter chiudere l’anno tra le prime quattro,in zona Champions League e mettere allo stesso tempo pressione sulle altre concorrenti. Il Toro di Juric spera invece di migliorare una classifica che lo vede attualmente al decimo posto e vincendo si aprirebbe lo spiraglio Europa attraverso la Conference League.

Entrambe le squadre arrivano da un buon momento di forma con il Toro imbattuto da quattro gare frutto di due vittorie ed altrettanti pareggi.

I granata di Juric vantano una buona difesa a cui si contrappone un attacco non altrettanto prolifico nonostante la presenza di due buoni centravanti come Zapata e Sanabria.

Formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.

Enzo Grassano

IL TORINESE