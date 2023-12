Merlo: Elezioni Piemonte, unità delle forze centriste in Europa e alle regionali

“L’unità delle forze centriste è fondamentale per le ormai prossime elezioni europee. Sarebbe, del

resto, semplicemente ridicolo che forze, partiti e movimenti politici che si riconoscono nel

medesimo gruppo a livello europeo si presentassero con liste diverse a livello nazionale.

E, sullo stesso versante, è quantomai auspicabile che la stesse forze centriste si presentino unite

anche a livello regionale piemontese. Anche se, su questo versante, si tratta di una consultazione

che si qualifica di più sul terreno amministrativo che non su quello politico come il voto europeo.

E anche una ‘lista civica’, purchè abbia un marcato e visibile profilo centrista, può essere la casa

politica più accogliente e coerente per dare voce e consistenza per una rinnovata ‘politica di

centro’. Anche e sopratutto a livello regionale piemontese”.

Giorgio Merlo, Dirigente nazionale ‘Tempi Nuovi-Popolari uniti’.

IL TORINESE