Il Capodanno di Torino raddoppia il 31 dicembre e il primo gennaio tra musica pop, elettronica e classica

Due grandi eventi sono previsti in piazza, gratuiti e per tutte le età. Quest’anno, a Torino, la festa di Capodanno raddoppia con uno spettacolo il 31 dicembre prossimo, in attesa della mezzanotte, al ritmo della musica pop e elettronica, e un concerto di musica classica il primo gennaio 2024. Sarà l’occasione per accogliere l’arrivo del nuovo anno in un’atmosfera di festa e preannunciare al pubblico altri due importanti appuntamenti che coinvolgeranno la città: le celebrazioni per il bicentenario del Museo Egizio nel 2024e il ritorno delle Universiadi invernali a Torino nel 2025.

“Chiuderemo un anno che ha visto la nostra città sempre più protagonista dei grandi eventi e del turismo internazionale, salutando l’arrivo di quello nuovo con ben due appuntamenti gratuiti di piazza, pensati per accontentare tutti i gusti musicali – dichiara il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo – Sarà molto bello festeggiare insieme e siamo certi che torinesi, studenti e turisti risponderanno positivamente al nostro invito”.

II 31 dicembre saranno protagonisti sul palco di piazza Castello i ragazzi de Lo Stato Sociale, Mace, Teenage Dream Party (con Brenda Asnicar e la Corale Universitaria di Torino). Il concerto del 31 dicembre farà partire il conto alla rovescia verso i Giochi Mondiali Universitari Invernali, che si terranno dal 13 al 23 gennaio 2025 e che porteranno migliaia di studenti e atleti da tutto il mondo a sfidarsi in nove diversi sport invernali, e nelle nove challenge della mente di BRAINstorm. Questo concerto darà agli spettatori un assaggio di quella atmosfera internazionale che si propone di riportare a Torino l’emozione delle Olimpiadi 2006, celebrando la vocazione universitaria della nostra città.

Ad aprire la serata, alle 21:00, sarà la Corale Universitaria di Torino, la più antica in Italia, che interpreterà il ”Gaudeamus Igitur” che, fin dalla prima edizione dei Giochi, nati a Torino nel 1959, esalta la gioia e la bellezza della gioventù e della vita accademica. Si entrerà poi nell’atmosfera di festa con il Teenage Dream Party. Grandi protagonisti saranno le hit degli anni Duemila di Disney Channel, tanto amate dai Millenials e dalla generazione Z, cresciuta con i balletti di High School Musical. Nato dall’idea della ventenne Valentina Savi, in pochi mesi l’evento ha coinvolto ragazzi e ragazze da tutta Italia, raggiungendo numeri da capogiro con 120 milioni di visualizzazioni su TikTok, più di 125 mila follower su Instagram e oltre 300 mila biglietti venduti. Teenage Dream Party è senza dubbio la festa più amata dal pubblico universitario, che ha registrato il sold out in ogni tappa del suo tour. A completare il cast sarà Brenda Asnicar, nota per il ruolo dell’antagonista della serie “Il mondo di Patty”. La serata proseguirà con Lo Stato Sociale, il collettivo di Bologna legato in modo particolare a Torino, che nel 2012 conferì loro il Premio Buscaglione. Saranno loro a condurre lo spettacolo verso la mezzanotte. Divertenti, scanzonati ma allo stesso tempo profondi, questi ragazzi sono saliti alla ribalta al Festival di Sanremo 2018 con la canzone “Una vita in vacanza” e portano nei loro testi tutte le sfumature della vita, con ironia, anche amara, e la capacità di spiazzare il pubblico con le loro trovate sul palco.

A dare il via al conto alla rovescia per il nuovo anno sarà invece Mace, tra i più importanti e visionari producer degli ultimi anni, per il suo album “Obe”, pubblicato nel 2021 e certificato doppio platino, e ha collaborato con importanti esponenti della scena artistica italiana.

A condurre questa lunga notte saranno Daniela Collu, influencer e autrice del famoso blog “Stazzitta” oltre che conduttrice radiofonica, volto di X Factor e dei suoi derivati Extrafactor e Strafactor con Elio e Mara Maionchi, e Viktor Kwality, fuoriclasse torinese del mondo musicale e produttore.

Dopo i festeggiamenti in piazza, la festa proseguirà in alcuni tra i più importanti club della città, tra cui il Cap 10100, il Centralino, l’Hiroshima Mon Amour, Milk, OFF TOPIC e Supermarket, che con la loro variegata offerta di intrattenimento rappresentano le diverse anime musicali di Torino e faranno vivere al pubblico un’esperienza lunga tutta la notte. Il Capodanno 2024 è un progetto della Città di Torino, realizzato in collaborazione con World University Games Winter e realizzato dalla Cooperativa Culturale Biancaneve, per la direzione artistica di Fabrizio Gargarone, con il contributo di Coop Fiorfood e Red Bull.

La Mole Antonelliana nella serata del 31 dicembre sarà illuminata con uno speciale color bollicine, che arriverà dopo il rosso dei giorni di Natale (24-25-26 dicembre) e il blu che ha accompagnato il resto del mese, grazie alle 2500 lampade stroboscopiche a leddisposte su tutta la guglia e sulla cupola del monumento, illuminazione curata da Iren.

Il nuovo anno verrà salutato a Torino il primo gennaio all’insegna della grande musica, con un concerto che uscirà dai grandi teatri per proporsi gratuitamente in piazza a tutta la città. Alle 16:30, sul palco di piazza Castello, salirà l’Orchestra Filarmonica di Torino che, da oltre trent’anni, condivide il piacere e la bellezza della musica classica con la sua stagione concertistica al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Il suo repertorio spazia dai capolavori barocchi fino alla musiche più contemporanee. Dal 2016 a dirigere l’OFT è Giampaolo Pretto, che guiderà strumentisti e cantanti nell’esecuzione di una scelta di brani studiata per celebrare il bicentenario del Museo Egizio. Il programma del concerto sarà infatti legato al tema dell’Egitto, spaziando tra le ouverture, le arie e i duetti più celebri de “Il Flauto magico” di Mozart, ambientato in un Egitto immaginario, e dall’Aida di Verdi, il cui soggetto ha contribuito all’immaginario dell’antico Egitto. Sul palco si alterneranno voci di spicco del panorama nazionale e internazionale quali Daniela Cappiello, Marta Torbidoni, Franco Vassallo, Angelo Villari, accanto alla presenza del giovane violinista Giovanni Andrea Zanon. Di rilievo anche la collaborazione con il collettivo di ballerini spagnoli Kor’sia, che ha ideato e realizzato le coreografie dei momenti musicali più intensi, registrate nei suggestivi spazi del Museo Egizio di Torino.

La serata sarà presentata da Paolo Gavazzeni, direttore di Classica HD, e da Alba Parietti.

Il concerto del primo gennaio è un progetto della Città di Torino, sostenuto da Compagnia di San Paolo e con il contributo di Fondazione CRT e Iren.

Mara Martellotta

IL TORINESE