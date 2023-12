All’Archivio di Stato la mostra dedicata al grande poeta edoardo Sanguineti e al suo rapporto con Torino

Inaugura martedì 12 dicembre prossimo

Martedì 12 dicembre prossimo, alle 10, alle sezioni riunite dell’Archivio di Stato, in via Piave 21, verrà presentata la mostra Edoardo Sanguineti nella città “cruciverba”. Interverranno Stefano Benedetto dell’Archivio di Stato di Torino, Soprintendenza Archivistica e bibliografica del Piemonte e Valle d’Aosta, Clara Allasia dell’Università di Torino, l’artista Ugo Nespolo, Franco Prono dell’Università di Torino e Antonio Damasco della rete italiana di cultura popolare.

Seguiranno visite a cura di ricercatrici e ricercatori, assegniste/-i di ricerca, dottorande/i e studenti del Dipartimento di Studi umanistici UniTo e studi UMLab.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà aperta fino al 30 aprile 2024 e attingerà ai fondi del Centro Studi interuniversitario Edoardo Sanguineti, con i quali interagiscono alcune schede lessicografiche selezionate provenienti dal fondo esempi letterari (scarti e giunte) del grande dizionario della lingua italiana, al quale Sanguineti partecipò grazie alla fondamentale mediazione dell’amico Tullio de Mauro in veste di direttore di Supplementi.

Sarà anche possibile ammirare per la prima volta due recentissimi ritrovamenti, che risalgono agli albori della carriera di Sanguineti poeta, il manoscritto di Composizione, la raccolta sottoposta nel febbraio 1950 a Cesare Pavese, che la rifiutò, due redazioni di Laszo Varga e il manoscritto finale di labirinto, la fondamentale opera di esordio di Sanguineti, nella redazione il cui titolo era ancora Laberintus

La mostra fa parte della rassegna intitolata “Edoardo Sanguineti nella città “cruciverba””, ideata dal centro studi interuniversitario Edoardo Sanguineti in collaborazione con UniVerso, l’osservatorio permanente sulla contemporaneità dell’Universitàdi Torino, Archivio di Stato di Torino, Accademia delle Scienze di Torino, infini.to- planetario di Torino e Museo dell’astronomia e dello spazio Attilio Ferrari, Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi, Dipartimento di studi umanistici e StudiumLab, che vanta il prestigioso patrocinio di istituzioni culturali nazionali quali l’Accademia della Crusca e l’Accademia Toscana di Scienze e Lettere la Colombaria, della Gam, Galleria d’arte moderna di Torino e di Rai Teche.

Il programma è stato inaugurato il 27 novembre scorso e include una mostra e cinque momenti di convegno, articolati in un percorso significativo per i luoghi e gli enti coinvolti, che guarda ai diversi interessi di Sanguineti in un itinerario alla scoperta delle spinte creative dell’autore e delle molteplici relazioni interdisciplinari che conducono ad un’incessante rideterminazione semantica di materiali ed oggetti.

Sanguineti definì la parola “fabbrica del mondo” e proprio la parola rappresenta il fil rouge della rassegna, che esplora gli interessi lessicografici del poeta, strettamente connessi alla città di Torino, da lui definita “città cruciverba” con tutte le caselle bene a posto, secondo uno schema assolutamente geometrico e con tutte le definizioni a posto”. Una definizione che guardava anche al suo ruolo di ‘lessicomane’. Nel capoluogo piemontese, infatti, Sanguineti collaborò ai progetti di due dizionari, il grande dizionario della lingua italiana (GDLI Battaglia) e il Grande Dizionario italiano dell’uso (GDU, De Mauro).

La prima conferenza inaugurale di questo omaggio a Edoardo Sanguineti e a Torino “città cruciverba” è stata quella tenutasi all’Accademia delle Scienze di Torino, Salone dei mappamondo, il 27 novembre scorso, in via Accademia delle Scienze, dal titolo “Sanguineti e la parola “fabbrica del mondo”.

La prossima sarà l’11 dicembre 2023 alle 9.30 a Infini.to al planetario di Torino, museo dell’astronomia e dello spazio “Attilio Ferrari”, via Osservatorio 30, a Pino Torinese, dal titolo “La parola alle stelle”.

Mara Martellotta

IL TORINESE