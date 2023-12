Torna a Torino Xmas Comics&Games: uno speciale Villaggio di Natale dedicato a Tim Burton

Il 16 e 17 dicembre 2023 torna all’Oval Lingotto di Torino Xmas Comics&Games, per la sua nona edizione. Due giorni di grande festa natalizia per tutta la famiglia dedicata a fumetti, giochi, videogames, cosplay e cinema. Il pubblico dell’evento torinese viene accolto nel magico mondo di Jack Skeletron: l’evento, organizzato da GL Events Italia in joint venture con Just For Fun, quest’anno è stato infatti “ribattezzato” Nightmare Before Xmas Comics&Games, in omaggio al celebre film Nightmare before christmas, il film culto ideato da Tim Burton e diretto da Henry Selick che festeggia proprio nel 2023 i 30 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche.

Nei due giorni di evento l’Oval si trasforma dunque in un luogo magico: passando attraverso le iconiche porte degli alberi che rappresentano le varie festività, il pubblico scopre un mondo incredibile, dal cuore oscuro di Halloween Town all’incantata Christmas Town, alla ricerca di Babbo Nachele in un percorso emozionante tra zucche, scheletri e personaggi bizzarri.

Il manifesto ufficiale di Xmas Comics, realizzato dal celebre fumettista Massimiliano Frezzato, è un omaggio alle atmosfere di Tim Burton. Queste le parole dell’artista: Ombra e luce! Dalla morte nasce la vita! Dal giorno più buio dell’anno alla luce che ogni artista accende con la passione. Scheletri che danzano tra inquietanti zucche, un dolce sguardo che forse nasconde qualcosa di inquietante.

GLI HIGHLIGHTS DELL’EVENTO

Per la prima volta in Europa l’attore Steven John Ward, direttamente dalla serie tv One Piece.

L’ospite d’onore di Nightmare before Xmas Comics&Games è Steven John Ward, attore celebre per l’interpretazione del personaggio di Mihawk in One Piece, la serie tv in onda su Netflix che sta dominando tutte le classifiche mondiali dello streaming. Sudafricano, classe 1990, Steven John Ward ha scelto proprio Torino per la sua prima volta in Europa come ospite di un evento. Presente per tutta la durata della manifestazione, è protagonista di due conferenze sul main stage e di quattro sessioni di meet&greet con il pubblico.

Sempre dal mondo di One Piece, presenti all’Oval due dei doppiatori italiani del live action: Alex Polidori, voce di Usopp, e Manuel Meli, che presta la voce al personaggio di Zoro: in programma domenica 17 un’intervista ai due doppiatori e un meet&greet con i fan.

L’Area commerciale: il luogo ideale per lo shopping natalizio

Nel cuore di Xmas Comics, l’Area Commerciale si rivela essere il luogo ideale per trovare il regalo di Natale perfetto. Un vero paradiso per gli appassionati di cultura pop, con prodotti come albi di fumetti, giochi da tavolo, carte Pokemo, Funko Pop, gochi di ruolo, abbigliamento, accessori per cosplay, gadget e molto altro. Un’area speciale è dedicata al fumetto da collezione: presenti all’Oval tre espositori specializzati, che offrono una vasta selezione di albi rari e introvabili, pezzi da collezione unici o edizioni limitate.

Il Villaggio di Babbo Natale a Xmas Comics

Babbo Natale atterra nel cuore dell’evento per condividere lo spirito natalizio con grandi e piccini. Con la partecipazione straordinaria di Mamma Natale e degli Elfi Caramello, Cioccolata e Noisette, il Villaggio di Babbo Natale è un’esperienza indimenticabile per tutti i piccoli visitatori, con l’immancabile albero decorato, il magico orologio del tempo, la scrivania con la cassetta per le letterine e un grande trono dove Babbo Natale accoglie i bambini. In programma inoltre molte attivitài, tra cui il Santa Claus Workshop, laboratorio creativo per bambini, e la Christmas Elf Dance per scatenarsi con i Balli di Natale.

Oltre 50 fumettisti, sketch, disegni e anteprime editoriali

Il fumetto, gli editori e gli autori sono il cuore della manifestazione torinese: sono presenti all’Oval oltre 50 autori italiani del mondo della nona arte, protagonisti di conferenze, incontri, sessioni di sketc e disegni personalizzati. Tra gli editori presenti, le grandi firme di 001 Edizioni, Edizioni BD, Cut-Up Publishing, Magic Press, Sbam! Comics, Tunuè e Whig.

Tra presentazioni editoriali e le iniziative speciali in programma: la presentazione in Cut-up presenta in anteprima assoluta di Julian, nuova graphic novel scritta da Carlo Lucarelli, Stefano Fantelli e Marcello Mangiantini e disegnata da Letizia Castagna (Cut-up Edizioni), con la distribuzione gratuita di 1000 copie di un albetto di 8 pagine a colori con le prime tavole del progetto editoriale; Carlo Lucarelli, re del noir italiano, è presente in fiera per presentare, insieme a Giuseppe di Bernardo, il secondo volume a fumetti di Cornelio – Delitti d’autore; Gianni Taconella, presenta in anteprima L’ultimo Spettacolo di Isa Bluette (001 edizioni), graphic novel ambientata nella Torino degli anni ’20 che celebra la figura dimenticata di Isa Bluette, attrice teatrale e cantante torinese icona dell’avanspettacolo e scopritrice di talenti come Macario e Totò.

Un’iniziativa speciale è dedicata a Zio Boris, leggendaria serie a fumetti umoristica ideata nel 1964 da Alfredo Castelli e disegnata a Carlo Peroni; in fiera vengono esposti dei pannelli dedicati alle tavole di Zio Boris la nuova (de)generazione, volume uscito nelle librerie a ottobre 2023.

Fumetto, letteratura e cinema sono al centro dell’incontro Le favole nere di Claudio Chiaverotti: l’eclettico autore torinese, insieme a Stefano Fantelli e Giancarlo Vidotto, presenta la nuova stagione del fumetto Morgan Lost (Bonelli), il romanzo La vendetta di Anubi (Cut-up) e il cortometraggio Muse comes here (Cronenter films).

Poste Italiane partecipa all’evento proponendo alcune iniziative speciali dedicate ai collezionisti: disponibili allo stand due speciali annulli filatelici e due cartoline con disegni inediti a colori dedicati rispettivamente a Cornelio e a Zio Boris.

Torna la Zona Rossa, l’area dedicata al fumetto erotico riservata ai maggiorenni.

Dopo il successo dell’edizione di aprile, torna la Zona Rossa, l’area riservata ai maggiorenni dedicata ai fumetti erotici, all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della sessualità con un linguaggio fresco, giovane e artistico. Tre gli ospiti dell’area: Ester Cardella, illustratrice e fumettista di genere erotico; Krisfits, content creator e streamer, appassionata di disegno e del mondo Manga e Anime, in maniera specifica del genere Hentai; Daniele “Il Rinoceronte” Daccò, scrittore, fumettista, giornalista e collaboratore di Playboy Italia. Per ogni ospite è allestita una mostra dedicata con nove tavole più una inedita realizzata appositamente per l’evento. Presente inoltre una piccola sexy artist alley, una vetrina per quattro giovani autori indipendenti, un punto vendita di fumetto erotico e l’Orgasmeria by MySecretCase. Tra le novità di questa edizione, due punti foto per un Natale piccante: una scenografia con un albero addobbato con i sex toys di MySecretCase e un letto verticale con manette e accessori per giocare tra illusione ed erotismo.

Musica: la Spleen Orchestra omaggia Tim Burton; hard rock con i Five ways to Nowhere e i Nanowar. Torna il Kpop.

Grandi appuntamenti musicali sul palco dell’Oval, per un weekend all’insegna del rock, del metal e di grandi performance. Due i live in programma sabato 16: i Five Ways To Nowhere, una band energica con un mix di Hard Rock e Metal, ispirata da gruppi come Guano Apes, Papa Roach ed Halestorm; a seguire, la band romana Nanowar Of Steel, una delle band di punta della scena rock comica nazionale. Conosciuti per la loro capacità di unire l’umorismo al metal, i Nanowar presentano a Torino il loro ultimo album Dislike To False Metal.

Domenica 17 dicembre è protagonista La Spleen Orchestra, con uno show unico che unisce la musica ai mondi narrativi di Tim Burton. Con trucchi, costumi, scenografie ed effetti speciali la band crea uno spettacolo in stile circo freak, con una reinterpretazione affascinante dei brani del compositore Danny Elfman.

Nell’area rock tornano la Battle of the bands, il contest dedicato a tutti i rockettari (e non solo), in collaborazione con Joey’s Garage, e la School of Rock, con esibizioni live di oltre 50 allievi delle scuole di musica di tutto il Nord Italia.

Grazie alla collaborazione con l’associazione TKC – Turin-Korea Connection torna a Xmas Comics l’area dedicata al kpop (Korean Pop). Sabato 16 si svolge la terza edizione della K-Stage Battle, gara di danza Kpop rivolta a duetti e a gruppi, mentre domenica 17 c’è la selezione piemontese del Kpop Dance Fight Fest, contest nazionale in cui si sfidano i migliori ballerini kpop d’Italia.

Cosplay: tornano le competizioni internazionali. In palio la qualificazione alle finali del Nordic Cosplay Championship in Svezia.

Torino è uno dei principali luoghi di ritrovo a livello nazionale per il mondo cosplay, con numerosi eventi e attività organizzati in collaborazione con l’associazione Cospa Family. Quest’anno Xmas Comics ospita la tappa italiana del circuito NCC – Nordic Cosplay Championship, nato più di dieci anni fa dalla collaborazione tra paesi nordici Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, e che approda per la prima volta in Italia. Il vincitore della tappa torinese potrà sfidare i concorrenti provenienti da tutto il mondo nelle finali in Svezia a luglio 2024. Sul palco si svolgono inoltre il Karaoke e il Karacosplay, il contest di karaoke in costume, dove una giuria di qualità valuta i partecipanti per le doti vocali e per l’interpretazione del personaggio.

Talent: a Xmas Comics tornano gli Inntale

A Xmas Comics tornano anche alcuni dei ragazzi del collettivo Inntale, progetto multimediale di divulgazione sul gioco di ruolo. Inoltre, sono ospiti di questa edizione Roby e Jenny, youtuber da oltre 1 milione e mezzo di iscritti, dalle grandi capacità narrative e di storyteller, amatissime dai più piccini. Con loro ci sarà anche Xiao, youtuber con un milione di iscritti. I talent saranno a disposizione del pubblico per sessioni di meet&greet.

Giochi, attività e animazioni nell’area entertainment

Giochi, attività, animazioni e intrattenimento per grandi e piccini, in collaborazione con numerose associazioni e realtà del territorio, che riproducono fedelmente scenari e costumi di film e telefilm di culto. Tra le associazioni presenti, Ghostbusters Italia, Star Trek Torino, Sentieri Tolkieniani, Jedi Generation, The World Avengers, Doctor Who Italian Fan Club e la nuova associazione dedicata a Jurassic Park, nata proprio nel 2023 in occasione dei 30 anni dall’uscita del film. Spazio anche all’arte dei tattoo: durante la due giorni il pubblico maggiorenne può tatuarsi nell’area allestita che ospita alcuni rinomati tatuatori, come Alle Tattoo, Andrea Suppo, Cialde, Claudia Contrieri e Monica Mancuso. La IWS torna a Torino per un weekend di grande spettacolo con i campioni della Italian Wrestling Superstar pronti a darsi battaglia in elettrizzanti match.

Area videogames: finali di tornei nazionali e oltre 60 postazioni all’avanguardia con i titoli più richiesti del momento.

L’area videogames, realizzata in collaborazione con Lega Esport, propone tantissime postazioni di gioco libero su diverse piattaforme: 10 postazioni Playstation 5 con i titoli Efootball e il nuovissimo EA FC 24; 5 postazioni Microsoft Xbox Serie X con il titolo EA FC 24; 20 postazioni PC di ultima generazione, con i titoli di più apprezzati del momento; Postazioni Nintendo Switch con il titolo Just Dance, per ballare con gli amici; una Postazione Oculus Rift 3 e una Postazione Sony Playstation VR 2 per la realtà virtuale; diverse postazioni Nintendo Switch e Nintendo Switch Oled con i titoli Nintendo Sport, Mario Kart e Mario Strikers. Presente inoltre come di consueto una zona retrò con flipper e cabinati arcade, tipici degli anni ’80.

Si svolgono inoltre numerosi tornei, tra cui “Fox Esport Lan”, torneo di Call of Duty per PC; le finali dei “Campionati Federali 2023 – Marvel Snap e FC”, a cura della FIDE – Federazione Italiana Discipline Elettroniche; tornei “Xmas” di EA FC 24, Mario Kart 8 e Call of Duty Warzone.

Oltre 90 tavoli con giochi di ruolo, di carte e in scatola nell’area games

Giochi di ruolo, di carte e in scatola, giochi giganti, dimostrazioni dal vivo, tornei e molto altro. Nell’area demo sono presenti numerose associazioni italiane del mondo dei giochi di ruolo, da tavolo, di carte e di miniature, con ben 90 tavoli disponibili a cui giocare. Tra le oltre 30 associazioni presenti: La Gilda del Grifone, La Tavola Gioconda, Gioca Torino, La Torre Nera, Scacchistica torinese, il Mensa Piemonte, rappresentativa regionale dell’associazione Mensa the I.Q. Society, e Unitre – Università della terza età, con un gioco che permette di parlare in un linguaggio universale con pochi vocaboli.

BIGLIETTI

Biglietti in prevendita su circuito vivaticket.

Prevendita online:

Intero €15, ridotto €13, cosplayer €10 (tutti i prezzi sono al netto dei diritti di prevendita)

In cassa nei giorni di evento

Intero €20, ridotto €17, cosplayer €14

Nightmare Before Xmas Comics & Games

Sabato 16 e domenica 17 dicembre

dalle 9.30 alle 19.30

Oval – Lingotto Fiere

Via Giacomo Mattè Trucco 70, Torino

Nightmare Before Xmas Comics & Games è un evento organizzato da GL Events Italia in joint venture con Just for fun.