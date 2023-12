Una sala di Palazzo Lascaris intitolata a Gipo Farassino

11 dicembre 2013, la triste notizia, inaspettata, Gipo Farassino lascia definitivamente le scene, intitolava un giornale, ci lasciava lo chansonnier, il drammaturgo, il cantante, l’attore, il poeta, il politico.

Ma soprattutto ci lasciava un piemontese con la P maiuscola. A dieci anni dalla sua morte in Consiglio regionale viene ricordato con l intitolazione di una sala al secondo piano di Palazzo Lascaris. La “casa istituzionale” omaggia una figura in grado di segnare la politica torinese e piemontese.Padre fondatore della Lega Nord traghettando Piemont Autonomista nella Lega di Bossi è stato consigliere comunale a Pino Torinese e a Torino,Eletto nel 92 sia in Senato che alla Camera dei Deputati opto per quest’ ultima, per due legislature Europarlamentare e Consigliere Regionale, rivestì il ruolo di Assessore nella seconda giunta Ghigo, visse gran parte della sua vita prima a cantare e poi a combattere per la sua Patria Cita,il Piemonte.

GABRIELLA DAGHERO

Martedì 12 dicembre alle 9.30 a Palazzo Lascaris a Torino

(ingresso provvisorio da via Lascaris 9)

il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia

intitola una sala del palazzo a Gipo Farassino, già consigliere ed assessore regionale.

Alla cerimonia saranno presenti:

Luciano Marengo, presidente associazione ex consiglieri regionali

Giulio Graglia, regista

Roberto Rosso, senatore ed ex consigliere regionale

Valentina Farassino, figlia di Gipo

Ore 10,00

Segue intitolazione nella sala del II piano

