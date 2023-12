Oggi al cinema. Le trame dei film nelle sale di Torino

A cura di Elio Rabbione

C’è ancora domani – Commedia drammatica. Di e con Paola Cortellesi, con Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Vinicio Marchioni e Giorgio Colangeli. Delia è la moglie di Ivano, la madre di tre figli. Moglie e madre. Questi sono i ruoli che la definiscono e questo le basta. Siamo nella seconda metà degli anno Quaranta e questa famiglia qualunque vive in una Roma divisa tra la spinta positiva della liberazione e le miserie della guerra da poco alle spalle. Ivano è capo supremo e padrone della famiglia, lavora duro per portare i pochi soldi a casa e non perde occasione per sottolinearlo, a volte con toni sprezzanti, altre direttamente con la cinghia. È primavera e tutta la famiglia è in fermento per l’imminente fidanzamento dell’amata primogenita Marcella che, dal canto sui, spera soltanto di sposarsi in fretta con un bravo ragazza di ceto borghese, Giulio, e linerarsi finalmente di quella famiglia imbarazzante. Durata 118 minuti. (Ambrosio sala 2, Massaua, Due Giardini sala Ombrerosse, Eliseo, Fratelli Marx sala Groucho, Greenwich Village sala 1, Ideal, Lux sala 2, Reposi sala 1, Romano, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)

Cento domeniche – Drammatico. Di e con Antonio Albanese, con Sandra Ceccarelli, Giulia Lazzarini, Bebo Storti e Maurizio Donadoni. Antonio è un operaio a cui sta a cuore il proprio lavoro, che si prodiga con gli altri, anche con quello che vogliono imparare un mestiere. Ha una madre affetta da demenza senile, una ex moglie con cui ha mantenuto uno splendido rapporto, soprattutto una figlia per cui continua a sognare il meglio. Quando la ragazza gli esprime l’intenzione di sposarsi, per Antonio scatta il momento più bello di una vita intera, preparare per lei quel gran ricevimento che entrambi hanno sempre sognato. Ma la cerimonia ha i suoi costi. Ed ecco che allora Antonio va nella banca in cui per anni ha depositato i propri risparmi, per prelevare: ma il direttore gli consiglia al contrario un prestito con una finanziaria per non alleggerire delle azioni che stanno andando veramente bene. Ma la verità non è quella che direttore e impiegati, sempre più impegnati, sempre più sfuggenti, continuano a mettergli sotto il naso. E’ ben diversa e Antonio dovrà affrontarla. Durata 94 minuti. (Ambrosio sala 3, Massaua, Due Giardini sala Nirvana, Fratelli Marx sala Chico, Ideal, The Space Torino, The Space Beinasco)

La chimera – Drammatico. Regia di Alice Rohrwacher, con Josh O’Connor, Alba Rohrwacher e Isabella Rossellini. Ognuno insegue la sua chimera, senza mai riuscire ad afferrarla. Per alcuni è il sogno del guadagno facile, per altri la ricerca di un amore ideale… Di ritorno in una piccola città sul mar Tirreno, Arthur ritrova la sua sciagurata banda i tombaroli, ladri di corredi etruschi e di meraviglie archeologiche. Arthur ha un dono che mette al servizio della banda: sente il vuoto. Il vuoto della terra nella quale si trovano le vestigia di un mondo passato. Lo stesso vuoto che ha lasciato in lui il ricordo del suo amore perduto, Beniamina. In un viaggio avventuroso tra vivi e morti, tra boschi e città, tra feste e solitudini, si svolgono i destini intrecciati di questi personaggi, tutti alla ricerca della Chimera. Durata 90 minuti. (Nazionale sala 2)

I limoni d’inverno – Drammatico. Regia di Caterina Carone, con Christian De Sica, Teresa Saponangelo e Francesco Bruni. Professore di lettere, Pietro Lorenzi si è diviso dalla moglie e, solo, vive in un elegante appartamento romano. Forse il luogo della casa a cui più è affezionato è quel terrazzo che gli permette di prendersi cura delle sue piante. Nell’appartamento di fronte abita una coppia più giovane, Luca, di professione fotografo d’arte, ed Eleonora, che dopo gli studi in Accademia ha interrotto quello che poteva diventare un felice e fortunato avvenire. Nella coppia un segreto e qualcosa che dopo anni non funzione più: quando Luca partirà per New York per preparare una personale, Eleonora si avvicinerà a Pietro. Durata 105 minuti. (Ambrosio sala 2)

Maestro – Drammatico. Di e con Bradley Cooper, con Carey Mulligan. Il racconto della complicata relazione durata una vita tra il leggendario musicista Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein, attrice di origini ebraiche, cresciuta in Cile, relazione minata dalle aperte quanto conosciute relazioni omosessuali del Maestro, e di una grande carriera che vede all’inizio Bernstein venticinquenne condurre per la prima volta la New York Philarmonic. Durata 129 minuti. (Romano sala 3)

Napoleon – Storico. Regia di Ridley Scott, con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby. Uno sguardo personale sulle origini del condottiero francese e sulla sua rapida e impetuosa ascesa ad imperatore. La storia è raccontata da Scott attraverso la lente del rapporto dipendente e volatile di Napoleone con la prima moglie Giuseppina, suo unico vero amore. Durata 158 minuti. (Ambrosio sala 1, Massaua, Eliseo, Fratelli Marx sala Harpo, Ideal, Lux sala 3, Reposi sala 3, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)

Palazzina Laf – Drammatico. Di e con Michele Riondino, con Elio Germano, Paolo Pierobon e Vanessa Scalera. 1997. Caterino, uomo semplice e rude, è uno dei tanti operai che lavorano nel complesso industriale dell’Ilva di Taranto. Quando i vertici aziendali decidono di utilizzarlo come spia per individuare i lavoratori di cui sarebbe bene liberarsi, Caterino comincia a pedinare i colleghi e a partecipare agli scioperi solo ed esclusivamente alla ricerca di motivazioni per denunciarli. Ben presto, non comprendendone il degrado, chiede di essere collocato anche lui alla Palazzina Laf, dove alcuni dipendenti, per punizione, sono obbligati a restarvi privati delle loro consuete mansioni. Questi lavoratori non hanno altra attività se non quella di passare il tempo giocando a carte, pregando o allenarsi come fossero in palestra. Caterino scoprirà sulla propria pelle che quello che sembra un paradiso, in realtà non è che una perversa strategia per piegare psicologicamente i lavoratori più scomodi, spingendoli alle dimissioni o al demansionamento. Durata 99 minuti. (Nazionale sala 3)

The Old Oak – Drammatico. Regia di Ken Loach. Incentrato su un villaggio del nord-est dell’Inghilterra. Dato che le miniere del paesino sono state chiuse, le persone, in particolare i giovani, stanno abbandonando la terra. E’ così che quella che un tempo era una fiorente comunità, si ritrova piena di rabbia, risentimento e senza un briciolo di speranza per il futuro. Le case tornano disponibili e a un prezzo economico, offrendo un posto sicuro ai rifugiati siriani giunti in Gran Bretagna negli ultimi anni. Ma come saranno accolti i siriani dalla gente del posto? E cosa ne sarà di The Old Oak, l’ultimo pub del villaggio? Durata 113 minuti. (Nazionale sala 4 anche V.O.)

Un colpo di fortuna – Commedia. Regia di Woody Allen, con Lou De Laâge, Niels Schneider e Melvil Poupaud. Ovvero l’importante ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle nostre vite. Fanny e Jean sembrano la coppia di sposi ideali: sono entrambi realizzato professionalmente, vivono in un meraviglioso appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati. Ma quando Fanny s’imbatte accidentalmente in Alain, un ex compagno di liceo, perde la testa. Presto si rivedono e diventano sempre più intimi: che ne sarà di Jean? Durata 96 minuti. (Classico, Fratelli Marx, Nazionale sala 1 anche V.O., The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)

