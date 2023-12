Tavolo auto, Giachino: “al prossimo incontro partecipi il Presidente di Stellantis”

Il Tavolo URSO per il settore auto , che viene dopo 20 anni di mancanza di politica industriale per il settore, e’ importantissimo per il futuro economico di Torino e del Paese. Il Tavolo ha risorse importanti che arrivano dal fondo Giorgetti nato dalla mia proposta trasformata in mozione dall’on. Molinari. Se oggi Cirio può candidare Torino per avere una nuova produzione è grazie al fondo Giorgetti nato dalle mia iniziativa. Sarebbe molto bello se al prossimo incontro intervenisse direttamente il Presidente di Stellantis tenuto conto che la quota maggiore della azienda è in mano italiana.