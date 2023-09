La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Il Palazzo transennato

L’idea di un Parlamento sotto assedio, vietato ai cittadini è un’idea non bella che ieri mi è venuta in mente con piazza Montecitorio transennata. Anche la piazza di Palazzo Chigi era transennata. Dovrebbero scegliere altre piazze per eventi perché transennare le istituzioni non è un atto democratico. Mi fa quasi sentire piacere, pensando alle manifestazioni chiassose di protesta davanti a Montecitorio. Forse sbaglio, ma i luoghi istituzionali devono essere vicini al cittadino e vedere cordoni di Carabinieri che impediscono il passaggio della gente normale non è cosa che dia sicurezza perché i Carabinieri vanno utilizzati contro la delinquenza e non per transennare il Palazzo.