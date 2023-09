A Carmagnola una domenica eccezionale di sport

Con la Festa dello Sport e la StraCarmagnola Domenica 17 settembre 2023 Domenica 17 settembre 2023 a Carmagnola è in programma una giornata eccezionale dedicata allo sport. Nell’arco della giornata sono infatti in programma la Festa dello Sport e la StraCarmagnola, che non si era potuta svolgere lo scorso mese di giugno a causa del maltempo. LA FESTA DELLO SPORT dalle ore 15.30 alle ore 19.00 il centro cittadino verrà invaso da ben 27 associazioni sportive locali che proporranno lungo via Valobra ed in piazza Manzoni la propria attività nell’ambito della quarta edizione della “Festa dello Sport”. In accordo col carattere promozionale dell’iniziativa, le diverse Associazioni Sportive carmagnolesi proporranno gratuitamente le diverse attività, tra le quali varie arti marziali, diverse discipline di atletica, ginnastica artistica e ginnastica ritmica, danza, poledance, calcio, rugby, padel, pattinaggio, pallavolo, pallacanestro, tennis e tennis tavolo. Le attività acquatiche, a cura della Rari Nantes Torino ssd, sono previste presso la piscina comunale di Corso Roma, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 con il seguente programma: dalle 10,00 alle 11,00 prove di pallanuoto e sincronizzato; dalle 11,00 alle 12,00 prove di acquaticità (3-5 anni) e scuola nuoto bambini (6-13 anni); dalle 12,00 alle 13,00 fitness in acqua. Per le prove in piscina è necessario prenotare alcuni giorni prima al numero 011.19220992 o per email a carmagnola@rarinantestorino.com Inoltre, presso le palestre di Carmasport, in corso Roma 24, sono in programma prove di fitness e di body building dalle ore 08.00 alle ore 14.00 Il programma della manifestazione, con le associazioni partecipanti e le relative attività sportive, è reperibile in www.comune.carmagnola.to.it STRACARMAGNOLA La StraCarmagnola è una manifestazione ludico-motoria di corsa e/o e camminata non agonistica aperta a tutti con due distanze previste – di 5 e 10 km – che si snodano interamente nell’area urbana. L’organizzazione è a cura della ASD Carmaeventi, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Carmagnola ed il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte. L’apertura del Village per l’accoglienza degli iscritti di fronte al Centro Sportivo Carmasport di Corso Roma 24 è in programma dalle ore 8:00 alle ore 9:00. Alle ore 9:30 partirà la gara di 10 km e alle ore 11:00 la gara di 5 km. Le quote di partecipazione sono di 10 euro per ogni adulto, 5 euro per i minori dai 6 ai 12 anni e gratuita per i bambini fino a 5 anni, ammessi solo per la gara di 5 km. Le iscrizioni si possono effettuare presso il centro sportivo Carmasport, da lunedì a venerdì delle ore 15 alle ore 17, oppure online su www.carmaeventi.com. Gruppi scolastici possono inviare un email a info.carmaeventi@libero.it e per avere ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 338.9669841 – 338.1402657. Ai primi 1000 iscritti verrà donato un pacco gara. MODIFICHE VIABILITÀ PER LA STRACARMAGNOLA Lungo tutto il percorso è previsto il divieto di sosta e di transito. Le strade verranno interdette alla circolazione dalle ore 9.00 sino al termine della manifestazione, prevista attorno alle ore 12.00/12.30. Si suggerisce pertanto, ovviamente solo qualora possibile, di lasciare posteggiate le automobili all’esterno del percorso. IL BUONO SPORT In occasione di questa intensa giornata sportiva, il Comune di Carmagnola ricorda ai propri concittadini che L’Avviso Pubblico per la richiesta del BUONO SPORT, progetto dell’Amministrazione Comunale diretto ad agevolare economicamente la pratica dello sport dei bambini e ragazzi carmagnolesi frequentanti una classe dalla prima elementare alla quinta superiore, scade giovedì 21 settembre alle ore 12.00. Le agevolazioni sono riservate a famiglie con ISEE fino a 7.500 euro; informazioni complete e domande di partecipazione sono reperibili in www.comune.carmagnola.to.it Per l’Assessore allo Sport Massimiliano Pampaloni: “La Festa dello Sport e la StraCarmagnola sono degli eventi molto attesi perché consentono di mettersi alla prova e divertirsi insieme, senza alcuna competizione. Importanti momenti di condivisione e di sostegno reciproco, grazie al quale apprezzare il valore dello sport come strumento di inclusione e benessere”. Commenta il Sindaco Ivana Gaveglio: “Questi eventi rappresentano un’occasione eccezionale per la nostra comunità di riunirsi, celebrare lo spirito sportivo e promuovere uno stile di vita sano. Invito tutti i nostri concittadini a partecipare a questa giornata straordinaria e a sostenere il valore dello sport come mezzo di inclusione e benessere per tutti”.