Piscine Trecate e Gaidano, manutenzione straordinaria

Partiranno in autunno i lavori di manutenzione straordinaria diffusa degli impianti sportivi Gaidano e Trecate. Il via libera agli interventi nelle due piscine è stato approvato dalla Giunta comunale, con una delibera proposta dall’assessore allo Sport Domenico Carretta. I lavori avranno un costo complessivo di 2 milioni e 217 mila euro finanziati con i fondi del Piano Integrato Urbano, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per quanto riguarda la piscina Trecate gli interventi prevedono la posa di nuovo sistema impermeabile su parte delle coperture piane (in corrispondenza della porzione a chiusura superiore orizzontale delle palestre e relativi locali accessori posti al piano primo della struttura e prospicienti la vasca ricreativa esterna); la sostituzione dei due lucernari presenti in corrispondenza della copertura della vasca natatoria da 50 metri; il rifacimento della pavimentazione e dei rivestimenti della vasca ricreativa esterna e di porzione del relativo piano vasca; il rifacimento dei rivestimenti del solarium rialzato, corrispondente con la copertura del locale tecnico sottostante seminterrato e la demolizione e ricostruzione del secondo solarium rialzato presente sul piano vasca a servizio della vasca ricreativa esterna; la manutenzione straordinaria degli idro scivoli esterni; la sostituzione delle elettropompe a servizio degli idroscivoli. Per la vasca ricreativa esterna sono previsti la realizzazione di nuova passerella pedonale per collegare l’attuale piano vasca con l’isola interna (attualmente raggiungibile solo immergendosi nella vasca) e la sostituzione di elettropompe a servizio giochi d’acqua.

Alla piscina Gaidano i lavori riguarderanno la riqualificazione degli spogliatoi (maschile e femminile) presenti al piano seminterrato con il rifacimento delle pavimentazioni, dei rivestimenti, la sostituzione dei sanitari, il rifacimento dell’impianto idrico sanitario e la sostituzione dei serramenti interni. Saranno sostituiti i serramenti esterni attualmente a chiusura del piano vasca (comprensivi della facciata vetrata continua). Previsti anche il risanamento dei locali tecnici e la realizzazione di percorsi per ipovedenti e mappe tattili in corrispondenza degli spogliatoi maschili e femminili.