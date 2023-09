Circolo Ricreativo Mossetto, festa di riapertura

Giovedì 7 settembre dalle ore 18

Dopo un intenso periodo di lavori di adeguamento e miglioramento degli ampi spazi a disposizione, ricomincia l’avventura del Circolo Ricreativo Mossetto con le iniziative promosse dal nuovo gruppo dirigente e dal Comitato provinciale AICS Torino Aps. Sarà un mese ricco di iniziative sportive e culturali organizzate insieme alle basi associative con le quali è stato creato un primo contatto nei mesi precedenti.

Si incomincia giovedì 7 settembre a partire dalle ore 18 nell’ampia area esterna con la consolle dj gestita da amici e appassionati di vinile, il pergolato ricco di tavoli e sedie, il campo da bocce all’ombra dei suoi tigli, lo spazio per la musica dal vivo. Un luogo d’incontro nel cuore di Borgo Dora e del Balon, nel quartiere Aurora, da vivere dal pomeriggio a tarda sera, per incontrarsi e stare insieme, condividere racconti e storie, organizzare partite a scacchi, carte, calciobalilla, leggere e condividere libri, utilizzare la rete wi-fi, partecipare ai corsi base per principianti per imparare il gioco delle bocce petanque, ascoltare musica dal vivo o selezionata dai dj, rifocillarsi con i panini, i taglieri e le bevande del bar interno riservato ai soci.

Orario di settembre, da martedì a domenica dalle ore 15 alle ore 1, ingresso riservato ai soci AICS.

E’ in corso fino al 30 settembre la campagna tesseramento a cura del Comitato Provinciale AICS Torino APS , tessera al costo di 5€ valevole 365 giorni, è possibile effettuare il pre-tesseramento ed il pagamento online a questo link https://forms.gle/wcW2zedhvUNxD2cS8

All’interno dello spazio del circolo da vivere quotidianamente, ecco le attività in programmazione:

Giovedì 7 settembre dalle ore 18

Double/Trouble dj set

Due amici, due dj radiofonici, infiammeranno la consolle accarezzando le vostre orecchie, smuovendo i vostri corpi con sonorità funk, soul e rock n roll.

Venerdì 8 settembre dalle ore 21

Gipsy Party #11 La Forza (contributo associativo richiesto 5€)

LA serata balkan di Torino. Gipsy Party nasce nel 2016 come serata itinerante di musica live e dj set dedicata alle sonorità balcaniche. In 8 anni ha infiammato i palchi più ambiti della città: CAP 10100, Off Topic, SLIP, Le Musichall di Arturo Brachetti e il tendone da circo della compagnia italo-francese Circo Zoè, coinvolgendo artisti internazionali come SHO! (Ucraina), Balkumbia (Spagna) e il fisarmonicista Stanko Marinkovic (Serbia). Organizzato da LIVE Torino APS insieme a Circolo Ricreativo Mossetto e Bandaradan.

PROGRAMMA DELLA SERATA:

21:00 Warm Up – dj set

22:00 Bandaradan – live balkan brass

23:00 DJ Bolita – dj set

Sabato 9 settembre e ogni sabato

Share DJ Consolle

Il sabato c’è il balon e spesso si trovano dei bei dischetti e cd da acquistare a poco prezzo, se ti capita qualche chicca portala al Mossetto e faccela ascoltare, qui trovi una consolle con tutto l’occorrente, montata nell’area esterna sotto il pergolato a partire dalle ore 15.

E dalle ore 19 spazio ai disc jockey di professione, ai selecter per un giorno, ai collezionisti di vinile e di cd.

Mercoledì 13 settembre dalle ore 20 e ogni mercoledì

Canti popolari, partigiani, di lotta e di tradizione

Il mercoledì al Mossetto. Una serata in compagnia di musicisti, coristi, appassionati di canti popolari e curiosi con la voglia di assistere e perchè no cantare e proporre i propri canti. L’appuntamento è nato a luglio riuscendo a coinvolgere una trentina di persone, riprendiamo ogni mercoledì dalle ore 20, con la voglia di proseguire ed ampliare questa iniziativa nell’intenzione di aggregare nuove compagnie, costruire amicizie, suonare e cantare insieme e dare forma a nuovi progetti. Porta il tuo strumento, la tua voce, le tue canzoni. Al Mossetto è disponibile una chitarra acustica.

Venerdì 15 settembre ore 21:15

Val Coutinho Trio

Val Coutinho, cantante proveniente da Rio de Janeiro e radicata in Italia 15 anni porta con sé ritmi e melodie dalla sua terra e propone un magico viaggio in terre brasiliane, trasportati dall’unico mezzo che può oltrepassare qualsiasi frontiera: LA MUSICA! Tra le bellissime canzoni di Tom Jobim, Chico Buarque, Joao Bosco, Elis Regina e tanti altri, faremo questo viaggio insieme a Gilson Silveira alle percussioni e Fabrizio Forte alla chitarra.

Sabato 16 settembre e ogni sabato

Petanquerie Mossetto

Nella sede storica del circolo, da sempre legata al gioco delle bocce a volo, si vuole creare un punto di ripartenza e stimolo per avvicinare vecchi e nuovi cittadini al gioco delle bocce, prendendo spunto dal metodo francese petanque, più semplice e gradito anche ai giovani. Ogni settimana a partire dal 16 settembre verranno organizzati dei corsi base gratuiti per principianti, insieme a piccole gare amatoriali, anche dette baraonde, con campi e disponibilità di bocce ad utilizzo gratuito riservato agli associati AICS. Si formeranno delle squadre per partecipare alle gare amatoriali mensili che si svolgeranno le seconde domeniche dei mesi di ottobre, novembre e dicembre in occasione del Gran Balon. Le attività saranno sempre accompagnate da musica e altre attività ludiche.

