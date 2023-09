Oggi al cinema. Le trame dei film nelle sale di Torino

A cura di Elio Rabbione

La bella estate – Drammatico. Regia di Laura Luchetti, con Yle Vianello, Deva Casel e Andrea Bosca. Torino, 1938. Ginia ha sedici anni: il futuro sembra offrirle infinite possibilità ma sul presente, non solo il suo, incombono le ombre della Seconda Guerra mondiale. Ginia, come tutti, vuole innamorarsi, e trova il suo uomo in un giovane pittore.

A condurla alla scoperta degli ambienti artistici della Torino bohémien è Amelia, una ragazza sensuale e provocante poco più grande di lei, ma diversa da tutte le persone che abbia conosciuto in vita sua, e pronta a scuotere le sue certezze. Divisa tra il senso del dovere e la scoperta di un desiderio che la confonde, Ginia è travolta da emozioni a cui non osa dare un nome. Durante la sua “bella estate” si arrende finalmente ai propri sentimenti, celebrando il coraggio di essere se stessa. Durata 110 minuti. (Romano sala 2)

Due fratelli – Drammatico. Regia di Léonor Serraille, con Annabelle Lengronne. Alla fine degli anni Ottanta, Rose arriva a Parigi dalla Costa d’Avorio, portando con sé i due figli piccoli, Jean ed Ernest. La vita non è facile per una madre single nella banlieue, ma Rose non rinuncia alla propria indipendenza e al desiderio di libertà, anche a costo di lasciare spesso i figli soli: i due fratelli crescendo prenderanno strade diverse, affrontando ciascuno a modo proprio le difficoltà dell’integrazione e il rapporto sempre più complesso con la madre. Durata 116 minuti. (Nazionale sala 3 e sala 4)

Following – Thriller. Regia di Christopher Nolan, con Jeremy Theobald e Alex Haw. Film d’esordio (1998) per l’autore di “Dunkirk” e “Oppenheimer”. La vicenda è ambientata a Londra, la storia di Bill giovane aspirante scrittore, che ritrovandosi disoccupato decide di iniziare a seguire persone sconosciute nella speranza di trovare materiale per il suo romanzo. Bill le pedina, prova a entrare all’interno delle loro vite e perfino nelle loro case. Quando segue la persona sbagliata, però, Bill si ritrova nei guai. Un giorno infatti lo scrittore pedina un certo Cobb, che accorgendosi del pedinamento decide di incastrarlo per chiedergli spiegazioni. Cobb è in realtà un folle ladro che si intrufola nelle proprietà altrui e si divertirà a far entrare Bill nella sua vita segreta dedita allo scasso. I due prendono a entrare insieme negli appartamenti vuoti e cercano di comprendere chi li abita. Proprio grazie a questa nuova vita, Bill s’imbatte in una donna bionda, che diventa per lui una specie di ossessione. Inizia a frequentarla e ad ascoltare la sua storia, scoprendone il passato oscuro: ha assistito ad un crimine. Improvvisamente lo scrittore alla ricerca di una storia si ritrova al centro di un intrigo, nel quale è accusato di una serie di omicidi e tutti gli indizi portano a lui… Durata 70 minuti. /Greenwich Village sala 1 / 2 / 3)

Fratello e sorella – Drammatico. Regia di Arnaud Desplechin, con Marion Cotillard e Melvil Poupaud. Louis e Alice non si parlano più. Come rette parallele, si evitano all’infinito. Per quanto si sforzino nessuno dei due saprebbe dire come è cominciata e dove ha preso il sopravvento l’odio che li separa, più forte di tutto, più ostinato di tutto. Louis è un poeta che ha perso il suo bambino e il suo baricentro, Alice è un’attrice di teatro celebre che ha un figlio adolescente e un’angoscia latente. L’incidente che all’improvviso falcia i loro genitori li porta e li costringe nella stessa città e allo stesso capezzale. Louis incontra Alice: da quell’incontro una guerra che continua o una possibile riconciliazione. Durata 108 minuti. (Classico)

Jeanne du Barry – La favorita del re – Storico, drammatico. Regia di Maïwenn, con Johnny Depp, Pieere Richard, Melvil Poupaud e Maïwenn. Nata in povertà, Jeanne du Barry è una giovane donna della classe operaia affamata di cultura e piacere che usa il proprio fascino per scalare i gradini della scala sociale fino a divenire la compagna preferita del sovrano di Francia.

Ignaro del suo status di cortigiana, Luigi XV riacquista interesse per la vita grazie alla loro relazione. I due s’innamorano perdutamente. Contro ogni decoro ed etichetta, Jeanne si trasferisce a Versailles, dove con il suo arrivo scandalizza l’intera corte. Luigi XV morì nel 1774 e la du Barry fu costretta a ritirarsi in convento: fu così che Maria Antonietta cominciò a regnare incontrastata nella terra di Francia. Durata 116 minuti. (Ambrosio sala 2, Greenwich Village sala 3, Reposi sala 3, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)

Oppenheimer – Storico, drammatico. Regia di Christopher Nolan, con Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey jr., Kenneth Branagh, Matt Damon e Gary Oldman. Nel 1942, in piena Seconda Guerra Mondiale, convinti che la Germania di Hitler stia sviluppando un arma nucleare, gli Stati Uniti danno il via, nel più grande segreto, a Los Alamos, nel deserto del New Mexico, al progetto Manhattan destinato a mettere a punto la prima bomba atomica della storia.



Il governo americano decide di mettere a capo del progetto il brillante fisico Robert J. Oppenheimer. Nato a New York nel 1904 da genitori di origini tedesche ed ebraiche, a poco meno di quarant’anni aveva già dato un grande contributo allo sviluppo della fisica moderna. Nei laboratori segretissimi di Los Alamos, lo scienziato e la sua squadra di esperti iniziano a progettare un’arma rivoluzionaria le cui terribili conseguenze continuano a farsi sentire ai giorni nostri. Durata 184 minuti. (Massaua anche V.O., Due Giardini sala Nirvana e sala Ombrerosse, Fratelli Marx sala Harpo e sala Groucho, Greenwich Village sala 1 e sala 2 V.O., Ideal, Lux sala 2, Nazionale sala 1 e sala 2 anche V.O. e sala 3, Reposi sala 1, The Space Torino, Uci Lingotto anche V.O., The Space Beinasco, Uci Moncalieri)



L’ordine del tempo – Drammatico. Regia di Liliana Cavani, con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo e Ksenia Rappoport. Un gruppo di amici si ritrova in una grande villa per festeggiare il compleanno di una di loro: mentre su tutti incombe la notizia che un gigantesco asteroide sta per abbattersi sulla Terra. Una fine che induce tutti a personali confessioni. Ha scritto Paolo Mereghetti nelle colonne del Corriere della Sera dopo la visione veneziana (accompagnata dal Leone d’Oro alla carriera posto nelle mani della novantenne autrice del “Portiere di notte” e di “Francesco”): “Ognuno diventa il campione di un’idea di vita che va “spiegato” al pubblico (a volte in maniera convincente, a volte un po’ meno), in nome di un cinema che dichiara apertamente la sua funzione didascalica e la sua ambizione pedagogica.” Durata 112 minuti. (Ambrosio sala 1)

Passages – Drammatico. Regia di Ira Sachs, con Franz Rogowski, Ben Whishaw e Adèlr Exarchopoulos. Dopo aver completato il suo ultimo progetto, il regista Tomas inizia un’intensa relazione con una giovane insegnante, Agathe. Per Tomas la novità di stare con una donna è un’esperienza eccitante che desidera approfondire, nonostante il suo matrimonio con Martin. Quando anche Martin inizierà ad avere una relazione extraconiugale, il lunatico Tomas tornerà a rivolgere le sue attenzioni verso il marito. Durata 91 minuti. (Romano sala 3)

Ritratto di famiglia – Drammatico. Regia di Roschdy Zem, con Sami Bouajila, Maïwen e Roschdy Zem. Moussa è sempre stato gentile, altruista e presente con la sua famiglia. È l’opposto si suo fratello Ryad, un presentatore televisivo biasimato per il suo egoismo. È difeso soltanto da Moussa, che lo ammira profondamente. Un giorno Moussa cade e batte la testa con violenza. Soffre di lesione cranica, è irriconoscibile, parla senza filtri ai suoi famigliari. Finirà con il litigare con tutti tranne che con Ryad. Durata 85 minuti. (Classico)

Il sapore della felicità – Commedia. Regia di Slony Sow, con Gerard Dépardieu, Pierre Richard e Sandrine Bonnaire. Nessuna delle bellezze della vita cattura più Gabriel Cravin, chef pluristellato, non la famiglia, non soprattutto la propria attività nel prestigioso ristorante da lui guidato e reso celebre.



Ci si mette pure un attacco cardiaco in seguito aL quale necessita di un intervento chirurgico: ma il decorso postoperatorio rivela un peggioramento della visione della vita. Gabriel ripensa pure quando, in un antico concorso, venne battuto da un chef giapponese che altro non aveva presentato se non un piatto di spaghetti in brodo. Decide di andare alla ricerca di quell’uomo che ha contribuito a rovinargli l’esistenza e a chiedergli quale sia il segreto di quel piatto. Qualcosa potrà sicuramente nascere da quel viaggio. Durata 105 minuti. (Centrale anche V.O., Due Giardini sala Ombrerosse)

Una donna chiamata Maixabel – Drammatico. Regia di Icìar Bollaìn, con Blanca Portillo. La storia di una donna dopo che il marito è stato ucciso dall’ETA. L’omicidio è avvenuto nel 200 e undici anni dopo la tragedia Maixabel viene contattata da uno degli assassini di Juan. L’uomo ha chiuso ogni rapporto con il gruppo terroristico, la donna mette da parte ogni dubbio e la propria sofferenza per accettare l’incontro. Alla domanda sul perché siadisposta a guardare negli occhi l’omicida di Juan, la donna risponde che nella vita tutti meritano una seconda possibilità. Durata 115 minuti. (Greenwich Village sala 3)

