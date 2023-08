Torino registra la diminuzione maggiore di artigiani in termini assoluti, 18mila in meno, la provincia la variazione percentuale negativa peggiore assieme a Teramo: -27,2% nell’ultimo decennio. L’analisi è della Cgia di Mestre

I dati sono del 2022. In confronto al 2012, in Italia si contano 324.605 artigiani in meno(1.542.299 contro 1.866.904 di dieci anni prima), per una diminuzione percentuale del 17,4%.