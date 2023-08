La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

L’addio a Moscatelli – Beppe Sangiorgio principe dei cronisti torinesi – I monopattini – Donne sabaude – Lettere

L’addio a Moscatelli

E’ mancato S. E. Mario Moscatelli prefetto di Torino in anni importanti. Per me è stato anche un amico personale. Come ricorda Valentino Castellani che fu straordinario sindaco in quegli anni , Moscatelli ha servito lo Stato con “ disciplina ed onore” secondo il dettato della Costituzione.

Beppe Sangiorgio principe dei cronisti torinesi

tra gli oltre suoi diecimila articoli 333 pezzi significativi scritti durante la sua lunga carriera a "La Stampa" con direttori come Arrigo Levi. Giornalisti come lui in quel giornale da tempo non esistono più ed oggi con Giannini direttore e dittatore sono totalmente scomparsi: un giornale alla deriva nella stima dei lettori e in caduta libera nelle vendite. I lettori vorrebbero una cronaca meno schierata politicamente. Ho partecipato ad Andora ad un bel ricordo del principe dei cronisti torinesi , Beppe Sangiorgio , presentando un libro ciclopico che la moglie di Beppe, Luciana Ponsetto, ha pubblicato, scegliendotra gli oltre suoi diecimila articoli 333 pezzi significativi scritti durante la sua lunga carriera a "La Stampa" con direttori come Arrigo Levi. Giornalisti come lui in quel giornale da tempo non esistono più ed oggi con Giannini direttore e dittatore sono totalmente scomparsi: un giornale alla deriva nella stima dei lettori e in caduta libera nelle vendite. I lettori vorrebbero una cronaca meno schierata politicamente.

Il modello Ferruccio Borio, Sangiorgio e Renato Rizzo sarebbe il punto giusto per una possibile rinascita del giornale di via Lugaro, sempre più simile ad un quotidiano di partito Anni 50. Non ne cito uno che scrive attualmente con indipendenza e intelligenza su quel giornale per non danneggiarlo.

I monopattini A Parigi un referendum popolare ha stabilito di porre fine alla pazzia dei monopattini elettrici che scorrazzano in ogni dove , una giungla di gente che mette a repentaglio la propria vita e quella degli altri senza un minimo di responsabilità . Cosa si aspetta a seguire il referendum parigino e sentire la voce dei cittadini? Questo sta diventando un grave problema nelle nostre città senza che nessun sindaco o assessore si preoccupi di una minaccia alla convivenza civile. Hanno fatto qualcosa per contenere la movida che impedisce ai cittadini di dormire. Quello di monopattini è un problema che va risolto. Così senza targa e senza assicurazione è una grave minaccia sociale.

Donne sabaude Al Castello di Moncalieri e' stata allestita la mostra "𝗘𝗹𝗲𝗻𝗮, 𝗖𝗹𝗼𝘁𝗶𝗹𝗱𝗲 𝗲 𝗟𝗲𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮. 𝗥𝗶𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗶𝗱𝗶𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘂𝗱𝗲", negli appartamenti che furono delle principesse Maria Clotilde e Maria Letizia, curata dallo studioso Pierangelo Calvo e organizzata in collaborazione con l'Associazione Internazionale Regina Elena OdV, insieme al Museo storico fotografico di Isola d'Asti e la Maison Tatì e con la Direzione Regionale Musei del MiC e la direzione dell' arch. Riccardo Vitale. "La mostra- dice l'assessora alla cultura Laura Pompeo – ci ha consentito di osservare da vicino tre grandi donne che amarono la residenza moncalierese. In particolare la principessa Maria Clotilde, detta la Santa di Moncalieri, che tanto si prodigò per i più poveri della città, e sua figlia la principessa Maria Letizia, che cambio' decisamente passo rispetto alla madre, apportando anche significative modifiche in vari luoghi del castello". A questo proposito, va ricordato il Giardino delle rose, dove la principessa istituì il Premio della rosa, riattualizzato di recente dall'assessorato alla Cultura. La immaginiamo poi passeggiare nel Parco storico, che la città ha recentemente acquisito, preziosa riserva verde nel cuore di Moncalieri. Insieme al Castello e' bene UNESCO, doppiamente riconosciuto come patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale: perché appunto è pertinente al Castello (nella Lista del Patrimonio dell'umanità) e perché area MaB (Parco CollinaPo). Il Parco costituisce l'innesco fondamentale di un processo dello sviluppo turistico e culturale, non solo a livello locale; un fattore di trasformazione del territorio a sud di Torino di forte beneficio pubblico, chiave di volta degli importanti percorsi di valorizzazione già intrapresi dalla Città di Moncalieri , anche grazie alla aggiudicazione del PNRR. Ancora una volta l'opera diuturna di Laura Pompeo riesce ad ottenere risultati straordinari. 

Lettere scrivere a quaglieni@gmail.com 

Le sorelle d'Italia Meloni La Meloni dopo aver nominato il cognato ministro (molto confuso e inefficiente) nomina la sorella, che è anche moglie del ministro, alla segreteria del partito. Involontariamente ricorda il duce con il fratello Arnaldo e il genero ministro degli Esteri. Non andava bene il partito-azienda di Berlusconi, meno che mai i parenti ai vertici. Sono molto delusa. Io li ho votati. Non capiterà più. Tiziana Conte 

In linea di massima concordo con Lei, ma non sarei così drastico nel paragone col Duce. Il governo andrà giudicato per cosa saprà fare. Certo, oggi non brilla. Ma anche l'opposizione appareconfusa, ideologica ed appannata. Un paese che si divide su ogni cosa e discute spesso di aria fritta. La politica che noi amiamo è anni luce distante da quella di oggi anche per ciò che riguarda l'egemonia intollerabile del pensiero unico, incompatibile con la libertà di pensiero e la stessa democrazia. Chi vuole imporla, tradisce la Costituzione.

