Fusilli con pesto di fiori di zucca e salmone

Un primo piatto delizioso, dal tono raffinato e squisitamente delicato. Una magia di colori e sapori.

***

Ingredienti



320gr. di pasta tipo fusilli

8 fiori di zucca

20gr. di pinoli

50gr. di salmone affumicato

1 piccolo scalogno

Sale, pepe, timo, olio evo q.b.

***

Pulire delicatamente i fiori di zucca, eliminare il pistillo interno e tagliare a listarelle. In una larga padella soffriggere con poco olio lo scalogno affettato, aggiungere i fiori di zucca, il sale e il pepe. Cuocere per pochi minuti poi frullare con i pinoli, poco olio, ed un pizzico di sale. Nella stessa padella far saltare per pochi minuti il salmone affumicato precedentemente sminuzzato. Cuocere la pasta al dente, scolarla, saltarla in padella con il pesto ed il salmone, mantecare con un mestolino di acqua di cottura e aromatizzare con un pizzico di timo. Servire subito.



Paperita Patty

IL TORINESE