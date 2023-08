Inizia questa settimana la nona edizione di TODAYS FESTIVAL

SABATO 26 AGOSTO 2023 CASCINA MARCHESA

Auditorium Mario Borghi

Corso Vercelli 141/7 – Ingresso gratuito

h 10.00 e h 14.00 SUPERNOVA CONTEST per giovani talenti musicali



CASCINA MARCHESA Sala Colonne

Corso Vercelli 141/7 – Ingresso gratuito

h 14.00-18.00 STOLEN MOMENTS: Bob Dylan And Other Music Icons

Mostra fotografica di Paolo Brillo. A cura di Luca Beatrice.



MERCATO CENTRALE TORINO

Piazza della Repubblica, 25 – Ingresso gratuito

h 15.00 DO IT YOURSELF. Storie che parlano di libertà, passione, sacrifici

con Agostino Tilotta e Giovanna Cacciola (Uzeda) e Maria Arena (regista).

Conduce: Hamilton Santia

h 16.00 INSPIRED BY THE KING – EXTRA TRACKS

a cura di Federico Sacchi. h 17.00 THE RANDOM-NOISE YEAR

a cura di Maurizio Blatto sPAZIO211 main stage

Parco Sempione, Via Cigna 211 – Torino (It)

Apertura biglietteria: h 17.00

Apertura porte: h 18.00

h 18.30 GILLA BAND

h 19.45 ANNA CALVI -data unica italiana-

h 21.05 SLEAFORD MODS -data unica italiana-

h 22.30 VERDENA MAGAZZINO SUL PO Murazzi del Po – lato sx h 00.30 Music by:

PASSENGER – AWER – PAOLO CUOMO – REDROB – SEVEN SINS – SUNNY LEVI