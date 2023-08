Che notte all’ippodromo: nuovo appuntamento il 27 agosto

in pista e rigorosamente in Notturna per l’Ippodromo di Vinovo con quattro appuntamenti già fissati: il trotto vi aspetta mercoledì 2, mercoledì 9, 27 e mercoledì 30, ultima riunione serale e ideale preambolo per il GP Marangoni in programma 3 settembre.

Sette le corse al via il 2 agosto, per un programma di buona qualità che si aprirà alle 20. Il clou è rappresentato dal premio Cuneo, con otto cavalli di quattro anni impegnati sulla distanza del miglio. Nel mirino per una prova che dimostri il suo salto di qualità sicuramente Demon di No, allievo di Mauro Baroncini affidato come sempre ad Andrea Farolfi che cercherà di bissare il recente successo. Un po’ come come Dakar, Team Casillo – Di Nardo anch’esso reduce da bella vittoria sulla pista. Jussy De Paumar, allieva svizzera di Andrea Guzzinati, è chiamata invece a dimostrare quello che fino ad si è solo intravisto.

I due anni invece saranno in pista nel premio Alba. Fra i sette impegnati sul miglio spiccano Folletocar, vincitore in bello stile al debutto a Vinovo, Felipe Roc, che in quella occasione gli era arrivato alle spalle, e Forbidden Dance, anch’essa autrice di debutto vincente. La corsa riservata alla categoria dei gentlemen avrà in Duello il favorito della corsa: Giovanni Scrima cercherà di portare anche questa corsa, dopo i due precedenti successi. D’Artagnan Bar con Michele Bechis sembra l’avversario più agguerrito insieme a Damocle Degli Dei con Marco Castaldo. Una serata piacevole sotto tutti gli aspetti, anche quello conviviale: aperto come al solito infatti il ristorante-pizzeria “La Scuderia” con affaccio sulla pista. Ingresso come al solito gratuito e libero.

IL TORINESE