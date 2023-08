L’isola del libro: letture per le vacanze

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA

Therese Anne Fowler “Tre sorelle” -Neri Pozza- euro 19,00

Tutto parte dal lascito testamentario di Marti Geller: prima di morire stabilisce che le tre figlie, dopo un mese dalla sua dipartita, dovranno riunirsi nel Maine, a Mount Desert Island per vendere l’amato cottage di famiglia.

Le eredi sono donne ormai adulte e con vite diverse. La primogenita Beck è una giornalista free lance, incastrata da 25 anni in un matrimonio ormai senza passione; lei e Paul condividono il tran tran quotidiano più come amici che amanti. Anche perché lui pensa a un’altra donna ……e vedrete chi.

Claire, la secondogenita, si considera la meno riuscita delle tre. E’ separata e travolta dall’amore per un uomo sbagliato che la sta disintegrando poco a poco.

Infine Sophie, la più piccola e apparentemente di successo; è un’influencer e la sua vita è una girandola continua di viaggi, glamour, party, eventi con personaggi famosi. Ma se si guarda oltre la superficie si scopre che non è tutto oro quello che luccica.

Mentre seguiamo le loro diverse sensibilità alle prese con il lutto, emerge anche un segreto che la madre aveva tenuto ben nascosto. Un bellissimo romanzo che mette a nudo i grovigli emotivi dei rapporti familiari.

Gillian McAllister “Posto sbagliato momento sbagliato”

-Darkside Fazi Editore- euro 18,50

E’ uno dei thriller del momento; la trama, lo stile di scrittura e il geniale meccanismo narrativo giustificano in pieno il successo che sta riscuotendo.

L’autrice inglese, che prima di dedicarsi alla narrativa esercitava l’avvocatura, vi inchioda subito alle pagine del libro. Siamo di notte e Jen si affaccia alla finestra in attesa che rientri il figlio adolescente. Quella che è una normalissima preoccupazione materna si tramuta immediatamente in orrore. Infatti scorge in lontananza il suo rampollo Todd che accoltella un uomo.

E’ l’inizio di un periglioso viaggio di Jen all’indietro nel tempo, nel passato in cui cercare risposta al perché di quell’azione violenta. La McAllister imbastisce 368 pagine mozzafiato intorno al quesito: «cosa potrebbe accadere se una madre vedesse il figlio commettere un omicidio e poi potesse tornare indietro nel tempo per impedirglielo?»

Ovviamente non va anticipata la trama di questa corsa a ritroso per cambiare i destini. Piuttosto due parole sull’autrice, nata nel 1985, e ha scritto questo thriller quando non era ancora diventata madre. A maggior ragione è stata abilissima nell’immedesimarsi negli stati d’animo di una genitrice ossessionata dalla volontà di capire il gesto del figlio, l’essere che ha messo al mondo, del quale si sente responsabile e che ama più di ogni altro sulla faccia della terra.

Nel thriller Jen è tutta tesa a riavvolgere la sequenza degli eventi nel disperato tentativo di cambiare le cose e impedire al figlio di macchiarsi le mani e l’anima di sangue. C’è tutta l’angoscia di una madre, raccontata magistralmente dalla McAllister che ora ha un bimbo ancora piccolo e vive sulla propria pelle tutte le ansie del ruolo.

Anthony Marra “La storia comincia domani” – Frassinelli- euro 20,00

Anthony Marra è un giovane scrittore americano nato a Washington nel 1984, di origini italiane dal lato del padre. Ha insegnato in varie università statunitensi e vinto numerosi premi letterari con i suoi racconti e il libro di esordio nel 2014 “La fragile costellazione della vita”.

“La storia comincia domani” è ambientato tra la Hollywood degli anni Quaranta e l’Italia fascista ed ha per protagonista Maria Lagana, arrivata nella mecca del cinema nel tentativo di smarcarsi dal passato.

E’ figlia di un noto avvocato romano, Giuseppe Lagana, che sulla scorta di alcuni documenti compromettenti è stato arrestato e mandato al confino in uno sperduto paesino calabrese.

Maria aveva 12 anni quando con la madre era arrivata a Los Angeles, poi si era fatta strada in una casa cinematografica. Da semplice impiegata è diventata produttrice associata alla Mercury Pictures; siamo nel 1941 epoca in cui la censura è severissima. Maria si è dimostrata abilissima nell’aggirare le stringenti regole, ma ora la Mercury si trova sull’orlo della bancarotta.

Il romanzo racconta il microcosmo e le difficoltà degli esuli che in America cercano possibilità di esprimersi; mentre d’altro canto Maria ha continuato a scrivere al padre lontano che le promette di raggiungerla oltreoceano…ma le cose saranno più complicate che mai.

Kathy Reichs “Freddo nelle ossa” -Rizzoli- euro 19,00

Inizia con un ritrovamento agghiacciante l’ultimo thriller dell’antropologa e scrittrice americana Kathy Reichs che ha creato il personaggio di successo dell’antropologa forense Temperance Brennan. E’ il 21esimo pubblicato in Italia ed ancora una volta riconferma la bravura dell’autrice i cui romanzi hanno ispirato anche la fortunata serie tv “Bones”.

Tutto comincia in una gelida serata di gennaio quando qualcuno lascia sull’uscio di casa di Temperance, a Charlotte in North Carolina, un misterioso pacco che contiene un occhio umano infilzato con uno spillone. Tempe nota che nel bianco dell’orbita sono state incise delle coordinate geografiche. Ed è così che inizia il suo viaggio nell’orrore.

Le coordinate conducono alla latrina di un ostello per studentesse in cui viene rinvenuto un sacco con un cranio decomposto a cui manca un occhio. Scattano immediate le indagini di Tempe Brennan che non si limita certo al suo ruolo di antropologo forense abilissima decifrare i segreti delle ossa che finiscono sul suo tavolo di laboratorio.

Senza anticipare troppo, preparatevi comunque ad affrontare corpi accatastati in un crematorio, altri rinvenuti in cassonetti della spazzatura o appesi ad un albero. E via di seguito con continui colpi di scena che riguarderanno da vicino anche Tempe e coinvolgeranno i suoi affetti più cari, a partire dalla figlia. Un thriller che non concede tregua e appassiona anche con i dettagli della vita privata della protagonista.

Non è un caso che Kathy Reichs sia annoverata tra le principali scrittrici di crime americane, che nei suoi best seller miscela le competenze della sua professione medico forense con una notevole abilità narrativa.

Javier Castillo “Il gioco dell’anima” -Salani- euro 19,90

Castillo è l’autore del best seller diventato anche serie tv su Netflix “La ragazza di neve” ed ora bissa il successo con questo thriller che ha per protagonista la giovane giornalista investigativa Miren Tiggs, la quale ha accantonato momentaneamente il mestiere per scrivere un libro di grande successo. E’ frutto di 12 anni di ricerche di Kiera Templeton una bambina di 3 anni che era scomparsa.

Mentre nel 2011 incontra i suoi lettori durante un firma copie riceve una strana busta con dentro l’agghiacciante polaroid di un’adolescente imbavagliata con la scritta Gina Pebbles 2022 e scritto “Vuoi giocare?”

Ma la trama è ben più complessa ed intrigante perché nel frattempo a New York in un quartiere periferico viene trovata orribilmente crocifissa una ragazza di 15 anni. Miren si immerge nell’indagine e via via scopriremo un intreccio davvero complesso.

Aiutata dal suo professore di giornalismo Jim Schmoer, si inerpica su una montagna di rebus inquietanti che hanno a che fare con il mondo degli adolescenti tormentati sullo sfondo di una New York che non è quella delle mille luci brillanti, piuttosto quella dei quartieri poveri del Queens dove crescere e vivere è difficilissimo..

Enrico Pandiani “Ombra” -Nero Rizzoli- euro 17,00

Si riconferma giallista di razza lo scrittore torinese vincitore del Premio ScerbanenCo con il precedente “Fuoco”, che ora vi travolgerà con una storia che non corre solo sul filo delle indagini, ma scandaglia anche tematiche sociali di spessore.

Protagonisti sono Max, Abdel, Sanda e Vittoria, due uomini e due donne imperfetti, con parecchie zone d’ombra e insicurezze, evasi da un carcere francese e diventati loro malgrado dei detective, al servizio dell’enigmatico Numero Uno. Lo sfondo è sempre Torino, in autunno avanzato, e questa volta i 4 sono alle prese con un caso in grado di fare tremare nientemeno che il Vaticano.

Tutto scatta con la morte di un sacerdote molto dedito ai suoi parrocchiani, don Mario Stejardt finito sotto un tram per colpa di un concatenarsi di strane dinamiche che in un secondo coinvolgono più persone e le travolgono. Però non è del tutto chiaro se sia stato davvero un incidente dovuto al caso, oppure il risultato di un rocambolesco omicidio programmato e studiato nei minimi dettagli.

Nell’agone entrano anche gli altri personaggi coinvolti nell’incidente, un elettricista e un baby sitter moldava, e sono da chiarire parecchie cose che riguardano la parrocchia e chi gravita lì intorno.

Inoltre la trama si infittisce con un’indagine parallela, condotta dall’avvocato Teodoro Barattieri (compagno di Abdel) e di più è meglio che non anticipi. Un thriller che pesca anche dalla cronaca e si addentra nei meandri della Curia e mette a nudo lati oscuri della Chiesa.

