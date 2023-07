La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Essere ad Alassio ti fa sentire un cittadino rispettato che ha dei diritti e non solo dei doveri. La manutenzione delle strade e del verde pubblico sono esemplari rispetto alla realtà torinese fatta di buche insidiose, di erba alta, di piste ciclabili inutili e velocità a 20 chilometri all’ora. La perla del Ponente ligure è più che mai splendente per le sue riuscitissime iniziative culturali e di divertimento. Hanno anche aperto un nuovo ampio parcheggio che agevola in modo palpabile i turisti e i residenti. Ma soprattutto ad un torinese condannato a strade sempre più impraticabili balza all’occhio la manutenzione attenta da parte del Sindaco Melgrati e degli assessori della città. La manutenzione a volte non viene notata ed invece è un elemento fondamentale di quello che Einaudi chiamava il buongoverno. Quest’anno si festeggia anche il Muretto creato da Mario Berrino oltre 70 anni fa. Un elemento identitario e storico di Alassio che hanno cercato di imitare da altre parti con esiti ridicoli. Il Muretto attesta con le sue firme illustri cosa è stata e cosa è Alassio dai tempi del Grand Hotel e degli Inglesi ad oggi.

Il Ponte Garibaldi sullo Stretto

Seguo con grande interesse le notizie riguardanti la possibile ripartenza del maestoso progetto del Ponte sullo Stretto di Messina ed auguro che questa sia finalmente l’occasione buona per l’apertura dei cantieri. Un’impresa gigantesca di grande prestigio sia per l’Italia, sia per l’Europa. In qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Giuseppe Garibaldi e discendente diretto dell’Eroe dei Due Mondi auspico che si possa con quest’opera completare l’unificazione della Sicilia con l’Italia iniziata durante la gloriosa campagna militare di Giuseppe Garibaldi nel 1860. Oggigiorno il Meridione è logorato da un’arretratezza e da un disaggio sociale tali da mettere perfino in discussione, da parte di ambienti irresponsabili, il progetto unitario stesso, realizzato durante il periodo risorgimentale, ed è urgente una politica che miri ad un nuovo rilancio economico del bacino mediterraneo, all’epoca fiorente e trainato innanzitutto dal commercio coll’Oriente. Il declino in seguito all’apertura del canale del Suez fu inevitabile e finora senza soluzione. Il Ponte dunque rientrerebbe nell’ottica di uno sviluppo del Meridione e ben oltre e simboleggia il superamento delle barriere tra popoli e li unisce. Ma il ponte, per il suo prestigio, avrebbe bisogno di un nome altrettanto prestigioso, che possa rappresentare i valori più altri su cui si fonda l’identità stessa dell’Italia e quale nome più riconosciuto è più idoneo a rappresentare l’unità a partire dalla Sicilia, se non quello di Giuseppe Garibaldi? Esiste già a Laguna, Santa Caterina, Brasile, il Ponte Anita Garibaldi, inaugurato da poco per il bicentenario della sua nascita, Anita nata a Laguna ed eroina Brasiliana. Ora l’Italia ha un’occasione da non perdere per intestare il Ponte sullo Stretto di Messina in onore del suo più grande eroe. Cordialmente, Ing. Francesco Garibaldi – Himmert

In un paese che disconosce il Risorgimento nazionale l’idea di dedicare il ponte a Garibaldi mi sembra un’ idea da condividere. Una risposta ai nostalgici dei Borbone e una risposta a chi anche al Nord ha disprezzato il riscatto nazionale di cui Garibaldi fu generoso e intelligente protagonista.