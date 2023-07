Aria irrespirabile a causa dei rifiuti in via Carena a Torino

“Una discarica a cielo aperto”

Caro direttore,

vi scrivo per segnalare la situazione che da mesi sta rendendo insostenbile la fruizione degli appartamenti della residenza i Gerani di Via Giacinto Carena 7. La nuova collocazione delle ecoisole 254, datata 6 Marzo 2023 ha reso difficoltoso il passaggio sul marcipiede oltre al all’impossbilità di aprire le finestre. Abitando al piano terra non mi è più possibile far circolare aria nell’appartamento per via del disagio olfattivo scaturito dai bidoni, oltre alla scarsa igiene. Vi allego l’email che ho indirizzato all’assesore Pentenero e la pec indirizzata al presidente della circoscrizione 4 dal mio legale. Vi chiedo, se fosse possibile, la pubblicazione del mio reclamo per cercare di smuovere chi di competenza.

Resto fiducioso di un vostro riscontro,

Un vosto lettore,

Alberto Sangalli

Via Giacinto Carena 7

***

LA MAIL INVIATA AL SINDACO E ALLA CIRCOSCRIZIONE:

Oggetto Situazione igienico sanitaria via Giambattista Balbis angolo via Giacinto Carena 7 ecoisole 254

Buongiorno,

mi rivolgo a voi per esporvi una lamentela riguardante la posizione dell’ecoisola numero 254, situata in via Giambattista Balbis 6, collocata a ridosso delle finestre della mia abitazione, al piano terra, dal 6 marzo scorso. Da quel momento, non sono più in grado di utilizzare le mie uniche finestre che si affacciano sul lato delle ecoisole.

Desidero sottolineare che questa situazione ha compromesso notevolmente le condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente in cui vivo. A causa delle inalazioni di cattivo odore proveniente dalle ecoisole, non posso più usufruire delle finestre, rendendo la qualità dell’aria all’interno dell’abitazione insopportabile. Inoltre, nelle vicinanze è presente un ristorante cinese che getta pesce avanzato nel bidone senza alcuna protezione, creando un ambiente favorevole alla proliferazione di ratti e insetti.

Ho incaricato di inviare una raccomandata, tramite il mio legale, alla Circoscrizione 4 e al Sindaco di Torino, inclusa in copia conoscenza l’AMIAT, ma fino ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta o intervento in merito alla situazione.

Pertanto, visto che le valutazioni inerenti al posizionamento di detti cassonetti per il territorio della Citta’ di Torino sono da attuarsi dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Torino coe da Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 25/07/2005 n° 3/AMB/SAN, chiedo che venga effettuato nel più breve tempo possibile un sopralluogo nella zona per valutare direttamente la situazione. Qualora fosse necessario, sarò costretto a intraprendere azioni legali per richiedere un risarcimento danni adeguato.

Ringraziando anticipatamente per la vostra attenzione e sperando in una soluzione tempestiva, resto in attesa di un vostro cortese riscontro.

