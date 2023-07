La Via Francigena tra storia e spiritualità, una mostra a Palazzo Madama

Tra religiosità, storia, arte e natura la Via Francigena è uno dei cammini più affascinanti del mondo. L’antico itinerario storico parte dal nord dell’Europa e giunge a Roma, la capitale della cristianità. Sono oltre 3000 i chilometri della Via Francigena e vanno da Canterbury, in Inghilterra, a Roma e poi fino a Santa Maria di Leuca in Puglia. Cinque Stati, sedici regioni, centinaia di comuni coinvolti. Le Vie Francigene erano quelle strade, quei sentieri che collegavano i territori dominati dai Franchi alla città eterna. Oggi quel lungo tragitto viene percorso da pellegrini e turisti che ripercorrono le più antiche strade d’Europa seguendo le Vie Francigene dirette verso la Città Santa. Il pellegrinaggio era una pratica diffusa già ai tempi di Carlo Magno, re dei Franchi, in epoca carolingia. Oggi il cammino che da Canterbury porta a Roma è percorribile a piedi, in bicicletta e parzialmente anche a cavallo. La Via Francigena, conosciuta fin dal VII secolo, inizia davanti alla Cattedrale di Canterbury e arriva fino a Dover. Si supera il Canale della Manica e si passa in Francia nelle regioni Champagne-Ardenne e Franche-Comté per entrare in Svizzera costeggiando il lago di Ginevra in direzione delle Alpi. Attraverso il Passo del Gran San Bernardo o passando per l’alta Valle di Susa si entra in Italia e si prosegue in Piemonte e in Lombardia, si passa in Emilia e si arriva in Toscana, si entra nel Lazio fino a raggiungere Roma. Quarantacinque tappe su 79 sono in Italia e il Piemonte è l’accesso principale alla Penisola lungo il pellegrinaggio sulla Via Francigena. A questa lunga strada antica, ricca di storia, di bellezze naturali e artistiche e intrisa di spiritualità è dedicata la mostra “In cammino. La porta diTorino: itinerari sindonici sulla Via Francigena” promossa a Palazzo Madama dal Museo civico d’arte antica e dalla Fondazione Carlo Acutis, in collaborazione con la Regione Piemonte fino al 10 ottobre, nel contesto del progetto “Via Francigena for all, percorsi di turismo accessibile e inclusivo”. Si tratta di un progetto che prevede corsi di formazione per gli operatori turistici, l’acquisto di ausili per accompagnare i disabili e lungo il cammino saranno collocati appositi pannelli per i non vedenti. In vetrina si ammirano opere semplici, ognuna realizzata su un tema specifico. Sono quattro le sezioni in cui si divide l’esposizione. Nella prima sono presentate sedici illustrazioni ispirate al pellegrinaggio e realizzate da giovani artisti italiani ormai riconosciuti a livello mondiale. Nella seconda una serie di materiali video illustrano la Via Francigena e gli itinerari sindonici, Nella terza una grande mappa interattiva, affiancata da fotografie delle decine di Sindoni affrescate sulle pareti esterne di edifici collocati lungo i cammini del Piemonte, evidenzia gli itinerari della Via Francigena e i cammini sindonici. Nella quarta sezione è esposta un’installazione ideata dall’artista torinese Carlo Gloria sul tema del cammino. “La mostra, affermano gli organizzatori, vuole far riflettere sul tema del pellegrinaggio e del pellegrino, colui che si muove per la salvezza materiale, del corpo e dello spirito, mettendo in risalto la Via Francigena con la sua storia, la spiritualità e la natura dei luoghi attraversati”. Percorsa in passato da migliaia di fedeli la Via Francigena “piemontese” è lunga circa 650 chilometri e coinvolge un centinaio di comuni, le province di Torino, Vercelli, Biella, Asti e Alessandria e diversi parchi naturali. Gli orari della mostra, tutti i giorni 10-18, martedì chiuso. Il biglietto di ingresso costa 10 euro, ridotto 8 euro. Ogni giovedì l’ingresso alla mostra, aperta fino al 10 ottobre, è gratuito per tutti i visitatori.