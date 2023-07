Oggi al cinema. Le trame dei film nelle sale di Torino

A cura di Elio Rabbione

As bestas – La terra della discordia – Drammatico. Regia di Rodrigo Sorogoyen, con Marina Foïs e Luis Zahera. Antoine e Olga sono una coppia francese ormai residente da molto tempo in un piccolo villaggio della Galizia. Per vivere si occupano di agricoltura biologica e restaurano vecchie case, allo scopo di favorire il ripopolamento dei luoghi disabitati. Tutto comincia a complicarsi con un nuovo progetto che ha a che vedere con l’energia eolica e a causa del quale entrano in conflitto con i vicini. Il miglior film spagnolo dell’anno. “As bestas” è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI con la seguente motivazione: “Lavorando sul tempo del racconto, dilatato ed ellittico, Rodrigo Sorogoyen mette in scena, con un naturalismo sconvolgente, la violenza atavica degli uomini quando diventano come “le bestie”. Ambientato nella Spagna rurale profonda della Galizia, il film si muove tra i registri del thriller e del dramma, senza dimenticare quello del western con i duelli non al sole, lavorando su una tensione latente e estenuante del conflitto tra i personaggi maschili”. Durata 137 minuti. (Greenwich sala 2)

Daliland – Drammatico. Regia di Mary Harron, con Ben Kingsley, Barbara Sukova e Christopher Briney. New York 1974. James lavora presso la galleria d’arte che ospiterà la propria mostra del genio Salvador Dalì. Quando l’artista in persona gli propone di diventare suo assistente, il ragazzo pensa di coronare il sogno della sua vita, ma presto scopre che non è tutto oro quel che luccica. Dietro allo stile di vita sgargiante, al glamour e ai party sontuosi, un grande vuoto consuma ormai l’anziano pittore, divorato dalla pittura di invecchiare e dal dolore per il rapporto logoro con la dispotica moglie Gala, un tempo sua musa e ora circondata da giovani amanti e ossessionata dal denaro. Durata 104 minuti. (Romano sala 3)

Elemental – Animazione. Regia di Peter Sohn. In una città immaginaria, dove gli abitanti sono composti ciascuno da uno dei quattro elementi, vivono Ember, una ragazza di fuoco, e Wade, un ragazzo di acqua: proveranno ad innamorarsi, pur sapendo che stare uno accanto all’altra, potrebbe causare dei pericolosi problemi. Durata 103 minuti. (Massaua, Lux sala 3, Reposi sala 5, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)

Emily – Biografico. Regia di Frances O’Connor, con Emma Mackey e Fionn Whitehead. Emily Brontë vive in una piccola cittadina dello Yorkshire, con il padre, un reverendo protestante decisamente autoritario, le due sorelle Charlotte e Anne, e il fratello Branwell. Come Charlotte, anche Emily intraprende la strada dell’insegnamento ma dopo un breve inizio si decide che il suo comportamento non è adatto a un confronto quotidiano con una classe di allievi. Quando, nella parrocchia di Haworth, arriverà il nuovo pastore Wieghtman, l’esistenza di Emily non sarà più la stessa: mentre il pastore ne riconoscerà le indubbie qualità morali e letterarie. Durata 130 minuti. (Romano sala 2)

Falcon Lake – Drammatico. Regia di Charlotte Le Bon. Bastien – ha quasi quattordici anni – ha una viva curiosità per la giovane Chloè, sedicenne bella e insolente che lo spinge a superare i suoi limiti per piacerle. In vacanza con la famiglia sulle rive di un lago nel Québec, divide la stanza con il fratelli e la ragazza e, nonostante quegli anni di differenza, i due adolescenti creano un legame unico a colpi di bagni e giochi proibiti. L’estate scorre e il desiderio monta. Durata 100 minuti. (Greenwich Village sala 2 e sala 3)

Fidanzata in affitto – Commedia. Regia di Gene Stupnitsky, con Jennifer Lawrence e Ebon Moss-Bachrach. A Maddie hanno appena sequestrato la macchina causa un sacco di multe non pagate, allora il suo lavoro di autista Uber non può andare avanti, anche quello di cameriera che fa per arrotondare avrà delle immancabili pause, senza contare tutti quei soldi che le servono per smaltire le tasse sulla casa che la mamma defunta le ha lasciato! Situazione disastrosa se non arrivasse un annuncio sul quotidiano, assai interessante, messo da un paio di genitori disturbati sull’avvenire del figlio Percy, troppo imbranato per poter andare al college nell’autunno prossimo e alla ricerca, all’occorrenza, di una “volenterosa” che lo instradi sulla via… della vita. Ad accettare, nemmeno a pensarci due volte: ma quella scuola risolverà tutti i problemi di Maddie? Durata 103 minuti. (Uci Moncalieri)

Indiana Jones e il quadrante del destino – Avventura. Regia di James Mangold, con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas e Mads Mikkelsen. Indy con qualche anno in più, ai tempi dell’uomo sulla Luna vede vecchi scienziati con un passato nazista collaborare con la NASA, pronto tuttavia a tornare in azione, nell’intento di proteggere la sua figlioccia Helena. La ragazza si è appropriata di un prezioso oggetto che suo padre aveva affidato al geniale e avventuroso archeologo. Si tratta di quello che viene definito il Quadrante di Archimede, che si pensa abbia la capacità di individuare le fratture temporali. La ragazza è intenzionata a venderlo al miglior offerente. Durata 143 minuti. (Massaua, Fratelli Marx sala Groucho, Ideal, Lux sala 1, Reposi sala 1,The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)

Mission Impossible Dead Reckoning – Regia di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise e Rebecca Fergusson. Ancora Ethan Hunt contro i cattivi e praticamente ancora una volta salvator mundi cinematografico. Penultimo capitolo (il settimo) di una saga grondante successi che dovrebbe avere il suo gran finale nel giugno dell’anno prossimo, questa “Mission Impossible” (costata 290 milioni di dollari) è l’avventura tutta fuochi d’artificio del Nostro intramontabile e della sua fedele squadra, alle prese con una micidiale arma – una Intelligenza Artificiale chiamata Entità – da localizzare e distruggere, arma che ben manovrata da un nutrito gruppo di cattivi potrebbe impadronirsi del mondo intero. Tre anni di riprese, avventure in giro per il mondo da Roma al Sahara a Venezia, colpi di scena e scene mozzafiato da un sessantenne Cruise che continua a rifiutare qualunque controfigura, qualche briciolo di pensieri profondi sull’umanità e sugli amici da salvare per dare maggior spessore ad una storia che corre spavalda con le proprie gambe d’acciaio. Durata 156 minuti. (Massaua, Due Giardini sala Nirvana e sala Ombrerosse, Fratelli Marx sala Harpo e sala Chico, Ideal, Lux sala 2, Reposi sala 2 e sala 3, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)

Rapito – Drammatico. Regia di Marco Bellocchio, con Paolo Pierobon, Barbara Ronchi, Fausto Russo Alesi, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni e il piccolo Enea Sala. Nel 1858, nel quartiere ebraico di Bologna, i soldati del Papa irrompono nella casa della famiglia Mortara. Per ordine del cardinale, sono andati a prelevare Edgardo, un ragazzino di sette anni. Secondo le dichiarazioni di una domestica, ritenuto in punto di morte, a sei mesi, il bambino era stato segretamente battezzato. La legge papale è inappellabile: deve riavere un’educazione cattolica. I genitori di Edgardo, sconvolti, faranno di tutto per riavere il figlio. Sostenuta dall’opinione pubblica e dalla comunità ebraica internazionale, la battaglia dei Mortara assume presto una dimensione politica. Ma il Papa non accetta di restituire il bambino. Mentre Edgardo cresce nella fede cattolica, il potere temporale della Chiesa volge al tramonto e le truppe sabaude conquistano Roma. Durata 125 minuti. (Romano sala 1)

Ritorno a Seoul – Drammatico. Regia di Davy Chou. Freddie ha 25 anni, da molto piccola è stata adottata da una coppia francese che l’ha cresciuta amorevolmente, ma per qualche sconosciuto motivo le sue origini coreane rimangono per lei un nodo irrisolto. In maniera piuttosto fortuita è costretta a trasferire il suo viaggio da Tokyo a Seoul, luogo in cui non riuscirà a ignorare il richiamo delle sue radici e finirà per mettersi alla ricerca della sua famiglia biologica. Nel giro di anni, fatti di silenzio, freddezza e poi riavvicinamenti, Freddie prova a ricostruire i pezzi sparsi della sua identità, cercando di comunicare con un padre alcolizzato che non parla nemmeno la sua lingua e una madre che non vuole farsi trovare. Durata 117 minuti. (Nazionale sala 3)

Una donna chiamata Maixabel – Drammatico. Regia di Icìar Bollaìn, con Blanca Portillo. La storia di una donna dopo che il marito è stato ucciso dall’ETA. L’omicidio è avvenuto nel 200 e undici anni dopo la tragedia Maixabel viene contattata da uno degli assassini di Juan. L’uomo ha chiuso ogni rapporto con il gruppo terroristico, la donna mette da parte ogni dubbio e la propria sofferenza per accettare l’incontro. Alla domanda sul perché siadisposta a guardare negli occhi l’omicida di Juan, la donna risponde che nella vita tutti meritano una seconda possibilità. Durata 115 minuti. (Greenwich Village sala 1)

