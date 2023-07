Expocasa compie 60 anni

La 60esima edizione dell’appuntamento con l’evoluzione del gusto dell’abitare, contenitore delle migliori proposte di arredamento, la progettazione e ristrutturazione di interni,

torna all’Oval Lingotto Fiere di Torino dal 30 settembre all’8 ottobre 2023.

Per il suo 60° compleanno, Expocasa torna ad aprire la stagione autunnale delle manifestazioni programmate a Torino da GL events Italia: dal 30 settembre all’8 ottobre il salone B2C più longevo del Piemonte anima i 20.000 mq dell’Oval, la sua avveniristica casa in acciaio e vetro. L’ingresso resta gratuito, previo accredito.

Un appuntamento imperdibile per il grande pubblico, ma anche per architetti, interior designer e professionisti. Per 9 giorni Expocasa è lo spazio in cui scoprire e acquistare soluzioni di qualità̀ per tutti gli ambienti, usufruire di supporto tecnico per informazioni fiscali, problematiche condominiali e consulenze di interior design. Accanto a un programma di appuntamenti di aggiornamento e formazione per professionisti, ci saranno decine di eventi e workshop per il grande pubblico interessato ad addentrarsi nei segreti dell’home style.

L’area espositiva di arredamento e interior design proporrà le soluzioni per gli ambienti domestici: living, cucina, camerette, zona notte, armadiature e ufficio, con i più celebri brand italiani e soluzioni su misura e artigiane. Tra i grandi nomi che hanno già confermato la propria presenza: Nicoletti, Altrenotti, Snaidero, Scavolini, Stosa, Maronese, Franco Ferri, Veneta Cucine, Tonin Casa, Le Fablier, Calia, Sedit, Permaflex, Tempur, Biba Salotti, Zecchinon, Stressless.

L’area ristrutturazioni, materiali e servizi darà spazio alle soluzioni per la ristrutturazione della propria casa con aziende edili e di ristrutturazione, materiali e finiture, legno e parquet, arredo bagno, climatizzazione e riscaldamento, serramenti, servizi (assicurazioni, acqua, pulizia). Tra i brand che si potranno incontrare: Bertolotto Porte, MeglioAlge, Tolin, Parital, Gibus, Finstral, Deltadore

Tante novità per festeggiare il 60 compleanno di Expocasa.

Per la prima volta ci saranno: una collettiva di progetti e prodotti artistici emergenti, con alcuni artigiani che terranno anche corsi creativi e un percorso contract realizzato in collaborazione con Federalberghi.

Tornano, inoltre Expocasa Design Square, progetto espositivo che accoglie aziende selezionate, Expocasa Wall Paper, che presenta le migliori carte da parati e soluzioni per il decor e Spazio fitness con attività per fare sport e, per la prima volta, una palestra che espone all’interno.

Expocasa sarà dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 21.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 21.00 all’Oval Lingotto di Torino (via Giacomo Matté Trucco, 70). Per la prima volta un doppio accesso, che facilita i visitatori che arrivano alla stazione ferroviaria Torino Lingotto e alla fermata della Metropolitana Italia 61.

Expocasa è un evento dai molti volti, come raccontano i numeri dell’edizione 2022

Oltre 35.000 visitatori , con un trend che in alcuni giorni ha registrato un +40% rispetto allo stesso giorno dell’anno precedente.

Oltre 100 le aziende presenti in rappresentanza di almeno 200 marchi , un centinaio di designer , compresi i giovanissimi di Variety Lab, neolaureati dello IAAD .

Circa 50 i ragazzi degli istituti Colombatto e Boselli che si sono messi in gioco per applicare concretamente le nozioni teoriche apprese in aula, nei servizi di accoglienza della manifestazione.

Almeno 2.000 persone tra allestitori, facchini, elettricisti, ristoratori, addetti alle pulizie, hanno lavorato prima, durante e dopo l’evento.

